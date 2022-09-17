Кого насправді топить ворог, обстрілюючи гідротехнічні споруди: експерт пояснив 

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, яка справжня мета ударів росіян по гідротехнічних спорудах.

"Справа у тому, що окупанти використовують ракетну зброю, яка надає їм можливість здійснювати максимально ефективні удари по цим об’єктам. Це, наприклад, "Кинджал", дуже дефіцитна ракета, тому що на сьогодні вона фактично не виробляється, бо через санкції вони не мають великої кількості запчастин для виготовлення такої зброї. Взагалі на початку повномасштабного вторгнення до України їх було порядку сорока. Щоб використовувати ці ракети для акцій терору – це, мені здається, не дуже доцільно. Але ми бачимо, що це відбувається. Чому? Тому що у них закінчуються ракети "Калібр". Вони завдають удари, щоб збільшити рівень води в річці Інгулець. Щоб важче було форсувати ЗСУ на правому березі Херсонщини. Але з іншого боку вони ускладнюють становище своїх підрозділів", - сказав він.

Нагадаємо, росіяни завдали декілька ракетних ударів по Кривому Рогу. Поцілили по гідротехнічних спорудах. Після російського ракетного удару почервоніла вода в річці Інгулець. Крім того, піднявся рівень води.

Поки спеціальні служби ліквідують наслідки ударів, особливо повінь уздовж узбережжя Інгульця, місцеві мешканці намагаються врятувати те, що ще можливо. Як зазначають в ОВА, затопило багато садиб приватного сектору, звідки евакуювали людей. По вулицях вище у підвалах стоїть вода — вона піднялася від берега майже на три вулиці догори, а потім почала відходити.

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