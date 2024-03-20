"Кого не схопили – виїхали": як живе село Маків, де начебто мобілізували всіх чоловіків

За словами мешканців села, під час повномасштабного вторгнення дійсно було мобілізовано чимало односельців.

Стали відомі подробиці про мобілізацію в хмельницькому селі Маків, де за даними західної преси, не залишилось жодного чоловіка призовного віку. Іноземні журналісти зі слів місцевих мешканців повідомили про те, що начебто в цьому селі представники військкомату хапають чоловіків «як собак» заради подальшої мобілізації.

ТСН.ua поспілкувався з мешканцями та головою цього села.

"Одразу скажу, що дещо в публікації іноземних журналістів викладено некоректно. Як кажуть у нас в селі, це сталось через некоректний переклад. В українському варіанті написано, що мобілізували майже всіх чоловіків, а насправді журналіст під час свого візиту просто не зустрів на своєму шляху чоловіків призовного віку", - розповіла ТСН.ua одна з мешканок цього села.

Та продовжила: "Але, зазначу, що в селі дійсно мобілізували багатьох чоловіків. Хтось загинув, хтось повернувся з пораненням, хтось зник на фронті безвісті. Деякі дійсно побоюються вийти зайвий раз на вулицю. Ті, хто уникнув мобілізації – виїхали звідси. Невдоволення мобілізацією у певної кількості селян є через те, що, наприклад, мобілізований був наш сусід, який має захворювання, з якими не можно служити. Але його призвали. Кажуть, що він вийшов з будинку попити кави і його прийняли військкоми. Пізніше він був тяжко поранений і наразі його родина лікує. В селі є багато чуток щодо мобілізації. Наприклад, що працівники військкомату маскуються під цивільних, тобто працюють не у формі. Але я особисто такого не бачила".

Влада коментує мобілізацію неохоче

В оперативному командуванні "Захід", якому підпорядковані в тому числі ТЦК Хмельницької області, нам повідомили, що на публікацію іноземних медіа ще не реагували.

Своєю чергою маківський селищний голова Владислав Галачинський, посилаючись на зайнятість, відмовився від усного коментаря щодо мобілізації на території села, але в письмовому коментарі для ТСН.ua так висловився щодо публікації в іноземному медіа: "Інформація, яку виклали у статті, не відповідає дійсності. Все решта – без коментарів".

В той же час на офіційній сторінці Маківської сільської ради у Facebook було опубліковано, що від початку березня тут проводили в останній путь трьох місцевих мешканців, які були мобілізовані. За офіційними даними, населення села в мирні часи складало від 2700 до 3000 тис.

Раніше повідомлялось про те, кому дозволять стукати в двері з повісткою.

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