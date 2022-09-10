Кого президент закликав повернутися до Києва на початку війни: Подоляк дав відповідь

Михайло Подоляк розповів про "низку людей", які певний час не хотіли повертатися до Києва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, кого президент України Володимир Зеленський закликав повернутися до Києва на початку війни.

Про це Михайло Подоляк сказав у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1" в рамках телемарафону.

"Президент закликав повернутися певну невеличку низку депутатів, у тому числі депутатів, які поїхали на захід країни, і, наприклад, коли вже потрібно було приїжджати у Києві проводити засідання Верховної Ради, вони були потрібні, оця низка людей певний час не хотіла це робити", - зазначив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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