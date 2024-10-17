Кого рятують спершу на фронті, якщо багато поранених: бойовий медик “Азову” відверто відповів

Медики на фронті працюють за протоколом, який визначає пріоритетність надання допомоги пораненим, якщо їх одразу багато.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“У нас є пункти сортування поранених — це бліндажі, які розташовані в безпосередній близькості до передових піхотних позицій. Вони переважно більш місткі, ніж бліндажі, більш захищені. Намагаємося, щоб у нас був “Старлінк”, “Екофлоу”, генератор інверторний, щоб ми мали зв’язок із наступними ланками евакуації”, — каже військовий.

За його словами, по мірі надходження поранених вони дивляться, кому більш пріоритетно надавати допомогу, а хто може почекати.

“Є протокол, залежно від поранення, ступінь пріоритетності евакуації. Все прописано — ми працюємо згідно рекомендацій”, — пояснив бойовий медик.

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