"Кого ти лякаєш": секретар РНБО Данілов та ексгенпрокурор Луценко влаштували суперечку в прямому ефірі

Секретар РНБО та ексгенпрокурор посперечалися через "Мінські угоди".

Секретар РНБО Олексій Данілов та ексгенпрокурор Юрій Луценко влаштували словесну суперечку в прямому ефірі.

Про це 9 грудня йшлося в ток-шоу "Право на владу" на на телеканалі "1+1".

Секретар РНБО та ексгенпрокурор посперечались через "Мінські угоди" та через те, чи вимагала "Соціалістична партія", членом якої був Луценко, того, щоб Крим отримав автономний статус в складі України.

Олексій Данілов: "Мені дивно чути від партнера Петра Олексійовича ці речі. Тому що саме Петро Олексійович підписав те, про що зараз волає Юра. Ось ці документи, які підписувалися. Що Петро Олексійович каже, що треба окрему територію Донецької і Луганської областей зробити окремими утвореннями. По-друге, що стосується Криму. На превеликий жаль, саме ваша партія, пане Юрію, соціалістична, у 1996 році, коли приймалася Конституція, наполягав пан Мороз, що це має бути Автономна республіка Крим. Решта казала, що це має бути Кримська область, як вона була до цього часу у складі Радянського союзу. Я розумію, що ви старий трибун. І коли ви починаєте зараз щось говорити, це просто неможливо, і ви це знаєте заздалегідь. Не може на сьогоднішній день наше суспільство прийняти такі умови. І нікому з політиків воно не дасть це зробити. І до чого тут Верховна Рада? Мають бути державні інтереси на першому місці".

Юрій Луценко: "Ось документ, який підписав уповноважений нинішньою владою пан Кучма про визнання "формули Штайнмаєра". 2019 рік. До цього нічого подібного не було. По-друге, я дуже добре пам'ятаю, яким ви були у 90-ті роки. А ви не забувайте, хто ініціював Кримську автономію. Комуністична партія України".

Олексій Данілов: "Людина, яка займала посаду Генерального прокурора, каже, що це документ. Ось документ, який підписаний безпосередньо тими уповноваженими особами, які були на це уповноважені. Ми маємо різні уявлення про документи. А те, що стосується 90-х, я будь з ким можу на цю тему розмовляти і розповідати, чим я займався у 90-ті. Кого ви лякаєте?"

Юрій Луценко: "Не треба перекручувати! Ніяка Соцпартія автономію Криму не просувала. Хоча б тому, що в ній було аж 20 чоловік!"

Олексій Данілов: "Кого ти лякаєш, друже? Вам точно треба сидіти спокійно і мовчати".

Юрій Луценко: "Я на брудершафт з вами не пив, щоб ви мені тут тикали! Тримайте себе у руках".

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