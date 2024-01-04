Кого з чоловіків зараз випускають з України: прикордонники назвали умови

Протягом останнього тижня в соцмережах з’явилось одразу декілька повідомлень про те, що не завжди можуть виїхати з України навіть ті категорії чоловіків, які ще до недавнього часу безперешкодно перетинали кордон. Наприклад, багатодітні батьки.

Що саме змінилось та чому прикордонники настільки ретельно перевіряють документи – про це в коментарі для ТСН.ua розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Є правила перетину кордону, є законодавство, яке регламентує перетин кордону. Щодо правил – це постанова Уряду №57, яка в тому числі визначає порядок перетину кордону громадянами України на час дії воєнного стану. Варто вести мову в даному випадку про чоловіків, громадян України, у віці від 18 до 60 років. Саме цій категорії обмежено залишати територію України під час дії воєнного стану. Правила все ж таки визначають, кому дозволено перетинати кордон на виїзд з України. Прикордонники і раніше уважно вивчали документи, які дають підставу перетнути кордон чоловікам. Але за останній час ми бачимо збільшення спроб підробки документів, використання фальшивих документів, непідтвердження мети поїздки", - пояснює ситуацію Андрій Демченко.

За словами Демченка, є випадки, коли мету поїздки не можуть підтвердити навіть водії, які перевозять вантажі або пасажирів.

"Натомість, коли ми ретельно вивчаємо обставини виїзду, з’ясовується, що ціль їхньої поїздки зовсім інша. Або, наприклад, водії не мають відповідної категорії на керування транспортним засобом, за яким вони закріплені. Щодо підробок – за 11 місяців минулого року було виявлено близько 3 тисяч таких документів. Тому ми і продовжуємо посилено перевіряти умови виїзду і ті документи, які надають люди на контроль", - каже речник прикордонників.

За словами Демченко прикордонники мають законне право вимагати від чоловіків додаткові документи з ТЦК.

"Щодо тих повідомлень, що прикордонники начебто перевіряють у багатодітних батьків документи з ТЦК. Треба розуміти, що правилами перетину кордону визначено: крім чітких категорій, які прописані окремими пунктами, один з пунктів визначає, що перетнути кордон на час дії воєнного стану можуть і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають під призов при мобілізації. Вони мають мати відтермінування відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо у прикордонника є якісь застереження відносно осіб, які їдуть як багатодітні батьки, наші інспектори вправі вимагати у людини документ, виданий ТЦК. Йдеться про військово-обліковий документ з відміткою про те, що людина має відстрочку або інший документ з ТЦК про те, що такій людині надано відстрочку від призова", - пояснює ситуацію Андрій Демченко.

Формулювання має значення

За даними прикордонників, у формулювань "знятий з військового обліку" та "виключений з військового обліку" насправді є суттєва різниця, яка має вплив на те, чи дозволять перетнути кордон чоловікові.

"Якщо говорити про непридатних до військової служби, то ця норма не змінювалась. Прикордонники і раніше вимагали для перетину кордону документи певного зразка. У людини має бути висновок ВЛК про непридатність, а у військово-облікових документах зазначено, що він виключений з військового обліку. Не знятий, а виключений", - підкреслює Демченко.

За даними прикордонників, ця вимога продиктована тим, що людина може бути знята з військового обліку при зміні місця реєстрації, а виключена за умови непридатності до служби.

Нагадаємо, у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків, які мають 3 групу інівалідності та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також повідомлялося про невипуск багатодітних батьків. У чоловіків вимагали показати військово-облікові документи від ТЦК про відстрочку.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд.

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