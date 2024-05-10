"Кохана не дочекалася, батьки померли": як воїни ЗСУ проходять психологічну реабілітацію і чому це важливо

Українські захисники, які проходять реабілітацію у відділенні психіатричного профілю, розповіли ТСН свої історії. Лікарі говорять - більшість звернень від бійців через мінно-вибухові травми та численні контузії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала у реабілітаційному центрі, де допомогу надають військовим.

Який вигляд має реабілітаційний центр

"Ми насправді вдячні кожному з хлопців, які відверто погодилися поговорити з нами про те, що їх тривожить. Герої нашого сюжету психіатри та їхні пацієнти - бійці на відновленні. Я намагаюся бути обережною в цьому спілкуванні - не зашкодити. Але потім з'ясується - іноді людям може бути легше від того, що хтось просто запитає та уважно послухає, і це ті розмови, яких точно не треба боятися", - зауважує Наталія Нагорна.

Ігор Дубінін завідує реабілітацією наших воїнів, його кабінет більше нагадує контактний зоопарк. Тут акваріум, врятований з Ірпеня хамелеон, папуга і вівчарка Лілу. Лікар каже - ці помічники розслабляють не лише пацієнтів, а і його самого.

Ігор Дубінін

У відділенні є і свій окремий контактний зоопарк. Тут можна чималий вибір - від змії до шиншили.

Хамелеон

"Те, що показують у фільмах, то дитячий садок" - військовий

Олександр у відділенні вдруге - воював від 2015 року, і вже проходив психологічну реабілітацію. Каже, і він сам, і рідні, ще в часи АТО помітили зміни в поведінці. Знову погано стало ось під час повномасштабного вторгнення.

"Постійні головні болі. Це ж недосипання і обстріли. Апатія до всього і страх дуже сильний. На вулиці деякі люди дратували. В магазині черги. Оце все повільно так відбувається. Ми вже більше року там знаходимося, тому нас усі розуміють, що ми перегораємо.", - каже воїн.

Олександр

Боєць "Лиман" іноді гуляє зі змією по відділенню, повзучі неотруйні, але йому від цього легше. У реабілітаційне відділення він потрапив вже вдруге.

"Коли ти бачиш, як твої побратими вмирають, коли ти з ними, як то кажуть, пліч-о-пліч стоїш, або, наприклад, живеш в одній домівці, а потім на наступний день, може, їх не стане. То це дуже сильно важко. То, що у фільмах показують, то це просто дитячий садок. Наприклад, виходячи в місто, ти не можеш адаптуватися серед суспільства. Не подобаються люди, не подобаються їхні погляди, не подобається те, як вони відносяться до хлопців, які проливали кров на нулі. І коли ти приїжджаєш сюди, і вони також сюди приїжджають, на них погляди такі кидаються, нібито, ми, як то кажуть, вороги народу", - каже він.

"Лиман"

Що розповідають медики

Цивільних пацієнтів насправді теж стало більше - пояснює лікар-психіатр Максим Кузьмицький. Переважно, це люди, які лікувалися у спеціалістів і раніше, але через війну змушені були покинути свій дім. Але приходять майже всі самі. Лікар розповідає - прийти можна без запису. Тут оглянуть, поговорять, зроблять тести.

"Ми дуже детально розбираємо кожного. Тобто, як ви говорите, щоб не було того, що пацієнт прийшов і сказав, я там прочитав, ось у мене якісь голоси, ось у мене якісь свідчення. І ось мені срочно треба якусь довідочку. Доктор, допомагайте", - каже лікар.

Реабілітаційний центр

Військові на реабілітації займаються спортом

У цьому центрі також є спортивна зала і тут постійно є люди. Хтось грає в теніс, хтось товче грушу, хтось тягає залізо.

Євген розповідає - його війна тривала кілька днів, його полон тривав майже два роки.

"Я добровольцем пішов ще на початку. 25 лютого я пішов добровольцем. Але потім потрапив до полону і тільки в цьому році мене звільнили з полону. Я майже два роки пробув там", - каже Євген.

Військовому важко спати: "Коли я сплю, це - тригери, це сни".

Поки він був у полоні, потрапивши в засідку ще під час боїв за Київщину - він усвідомлював, як життя йшло без нього - пояснює. Для воїнів повернутися у той світ, який був до того, практично неможливо.

"Кохана не дочекалася, батьки померли, друзі загинули. Теж багато такого", - каже військовий.

Тренер Михайло Парфенов - сам ветеран, не так давно звільнився з армії, працює тут як реабілітолог і переконує нас - з цієї кімнати виходять іншими

"Веселі, усміхнені, знижається тривога, покращується сон, отримують позитивні емоції, психоемоційна перезагрузка", - каже Михайло.

Валерій проходить лікування місяць - кращим став не лише моральний стан, але і фізичний.

Психіатри кажуть - військові потребують тривалішої реабілітації

Лікарі пояснюють - депресивний стан може бути симптомом серйозних хвороб і не треба все списувати тільки на наслідки війни. Ситуація з військовими - складніша.

"Вони перенесли значно більші психологічні травми, ніж пересічний громадянин з депресією, тому вони потребують більш складної, більш тривалої реабілітації або медичної допомоги", - каже лікар-психіатр Лебедєв Дмитро.

І цю допомогу отримати можна, якщо відверто говорити про свій стан, у першу чергу з безпосереднім командиром чи медиками. Це не про радянську каральну медицину. Це про лікування травм, які не видно на шкірі, але які потребують, аби їх лікували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 10 травня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, у Вінниці попрощались із 21-річним "Грінкою" - наймолодшим захисником "Азовсталі".

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