Кохання, яке перемогло відстань у сотні кілометрів: ТСН вирушила разом з дружиною військового на Донбас

Кохання перемогло відстань у сотні кілометрів і небезпеку.

Коли почалась війна, вона пішла волонтерити, а він вирушив на фронт. ТСН вирушила разом з дружиною військового до лінії фронту на Донбасі. І розкаже вам щемливу історію зустрічі двох закоханих.

Актори зі Львова Валерія та Андрій одружені 3 роки, однак їх розділили сотні кілометрів - Андрій змінив сцену на фронт. «Важко як без рук. Крім того, що ми чоловік і дружина, ми найкращі друзі. Це така опора і підтримка, якої зараз бракує, дуже», - каже дівчина.

Вони познайомилися в театральному університеті. Валерія каже, що сприйняла рішення чоловіка захищати Україну спокійно і з повагою. Однак без нього страждає.

Богдана спочатку втішала сестру. А потім вирішила влаштували волонтерську поїздку в ті краї, де зараз служить коханий акторки. На світанку три буси, доверху напхані допомогою для військових, рушають на Донеччину. За кермом одного з них – тендітна Лєра.

За кілька годин волонтерська колона приїжджає в прифронтове містечко. Тут вивантажуємо подарунки для військових.

Тим часом раптово з'являється Андрій. Він чекав на її приїзд. Вони зустрілися вперше від початку повномасштабної війни. Андрій не відпускає дружину з обіймів та розповідає про службу. Каже, воює і тримається це заради неї.

Вони будують плани на майбутнє. І от зараз для них найважливіше – набутися разом. Зараз у них лише кілька годин. А після – їх знову розділять сотні кілометрів і очікування дзвінка з фронту.

До слова, на початку травня одружився й сам голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він зазначив, що в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям.

Нагадаємо, брат керівника Офісу президента Денис Єрмак одружився.

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