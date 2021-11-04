Кохання, зрада та війна: на великі екрани вийшла стрічка Одеської кіностудії "Чому я живий"

Кохання, зрада та війна: на великі екрани вийшла стрічка Одеської кіностудії "Чому я живий"

Картина отримала фінансування держави, перемігши на конкурсі сценаріїв від Держкіно.

Вже від сьогодні, 4 листопада, у прокат вийшов фільм про кохання, зраду та війну "Чому я живий", знятий Одеською кіностудією. Події розгортаються у фронтовому Маріуполі 1940-го року.

Про що фільм та враження від допрем'єри перших глядачів – у сюжеті ТСН.16:45

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Дев'ятирічний киянин Максим Горай зіграв свою першу велику роль. Саме його персонаж Женька розказує всю історію. Максим у роль вжився легко, свої репліки пам'ятає дуже добре.

Коротко про сюжет фільму

Українка Фрося по вуха закохана в 17-річного єврея Льоньку. Однак Фросин батько - категорично проти родичання з євреями. В цей період починаєтсья війна. Всім євреям міста Маріуполь наказали носити жовту зірку. Учорашні супротивники стають найріднішими людьми. Неповнолітній батько Льоні іде на фронт.

У кінотеатрах покажуть український фільм "Чому я живий" | Новини України

Сценарій цього фільму понад 20 років тому написав Євген Митько. Це його особиста історія, яку він маленьким хлопчиком пережив у Маріуполі під час німецької окупації. До кінопрем'єри автор не дожив. Але ще за життя обрав режисера свого майбутнього творіння. Ним став Віллен Новак.

Картина отримала фінансування держави, перемігши на конкурсі сценаріїв від Держкіно. Перші глядачі фільму враження мають позитивні. "Неможливо стримати сльози, і сміялася теж щиро над цими різними режисерськими знахідками. Українське кіно стає якісним. Дві години непередбачуваних емоцій", - діляться враженнями від допрем'єри глядачі.

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