Кого Трамп обізвав "дурнем" та як покепкував із Путіна: нові резонансні заяви президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на зборах американських генералів та адміралів — військовослужбовців скликали з цієї нагоди з усього світу.

Очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив війну товстим — генералам із надмірною вагою доведеться попрацювати над поліпшенням фізичної форми.

Задачі від Трампа і масштабніші: армія, якої боятимуться усі у світі.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Пентагон напередодні зібрав сотні своїх генералів та адміралів з усього світу для того, аби вони послухали виступи міністра війни Піта Гегсета та президента Дональда Трампа. Міністр більше уваги присвятив новим стандартам в армії — більше ніякого гендерного різноманіття, дослівно «хлопців у сукнях, бороданів і людей із надмірною вагою» — оголосив чільник Пентагону.

До речі, коли Конгрес розглядав його на цю посаду, в особистій справі фігурували матеріали про начебто факти зловживання Піта Гегсета алкоголем. Але міністр запевнив — він у прекрасній формі і вимагає того ж від підлеглих.

«Все починається з фізичної підготовки та зовнішнього вигляду. Якщо міністр може регулярно виконувати важкі фізичні вправи, то й кожен військовослужбовець наших об’єднаних сил може. Чесно кажучи, я стомився дивитися на бойові формування і бачити товстих військовослужбовців. Так само абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів та адміралів у коридорах Пентагону та керівних командувань по всій країні та світу», — заявив він.

Верховний головнокомандувач заявив присутнім, що американська армія має бути настільки сильною, щоб жодна країна навіть подумати не могла погрожувати Сполученим Штатам.

І пригадав, як він нещодавно перекидав два атомні підводні човни до Росії після того, як «один дурень» — імені він не назвав, але з контексту зрозуміло, що ідеться про заступника секретаря російського Радбезу Дмітрія Медведєва — дозволив собі необережні вислови стосовно ядерної зброї.

Дісталося і Путіну. Трамп повторив свої тези про недостатню військову спроможність Росії. І пообіцяв таки закінчити війну в Україні.

«Я думаю, ми це зробимо. Але це виявилося найскладнішим. Я дуже розчарований у президенті Путіні, я думав, що ми з цим покінчимо. Він мав би розібратися з цією війною за тиждень. І я сказав йому: знаєш, ти не виглядаєш добре. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала би тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр? Це ганьба! Але я думаю, ми покінчимо із цим так, як воно мало би бути теоретично. Постукаю по дереву, тому що ніколи не знаєш», — сказав він.



Чи погодиться президент США передати Україні далекобійні ракети «Томагавк», здатні, до слова, нести і ядерний заряд, Трамп не уточнив. Його спецпредставник Кіт Келлог, виступаючи на безпековому форумі у Варшаві, підтвердив — відповідний запит президент Зеленський зробив минулого тижня під час зустрічі у Нью-Йорку. І президент Трамп думає.

Водночас, за даними ЗМІ, Пентагон розпорядився у 2-4 рази збільшити виробництво ракет. Мовляв, у відомстві стурбовані тим, що їхні склади не заповнені у звʼязку із потенційно можливим конфліктом із Китаєм.

