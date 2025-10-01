ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
3 хв

Кого Трамп обізвав "дурнем" та як покепкував із Путіна: нові резонансні заяви президента США

Президент США Дональд Трамп зробив резонансні заяви про Путіна та Медведєва.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив на зборах американських генералів та адміралів — військовослужбовців скликали з цієї нагоди з усього світу.

Очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив війну товстим — генералам із надмірною вагою доведеться попрацювати над поліпшенням фізичної форми.

Задачі від Трампа і масштабніші: армія, якої боятимуться усі у світі.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Пентагон напередодні зібрав сотні своїх генералів та адміралів з усього світу для того, аби вони послухали виступи міністра війни Піта Гегсета та президента Дональда Трампа. Міністр більше уваги присвятив новим стандартам в армії — більше ніякого гендерного різноманіття, дослівно «хлопців у сукнях, бороданів і людей із надмірною вагою» — оголосив чільник Пентагону.

До речі, коли Конгрес розглядав його на цю посаду, в особистій справі фігурували матеріали про начебто факти зловживання Піта Гегсета алкоголем. Але міністр запевнив — він у прекрасній формі і вимагає того ж від підлеглих.

«Все починається з фізичної підготовки та зовнішнього вигляду. Якщо міністр може регулярно виконувати важкі фізичні вправи, то й кожен військовослужбовець наших об’єднаних сил може. Чесно кажучи, я стомився дивитися на бойові формування і бачити товстих військовослужбовців. Так само абсолютно неприйнятно бачити товстих генералів та адміралів у коридорах Пентагону та керівних командувань по всій країні та світу», — заявив він.

Верховний головнокомандувач заявив присутнім, що американська армія має бути настільки сильною, щоб жодна країна навіть подумати не могла погрожувати Сполученим Штатам.

І пригадав, як він нещодавно перекидав два атомні підводні човни до Росії після того, як «один дурень» — імені він не назвав, але з контексту зрозуміло, що ідеться про заступника секретаря російського Радбезу Дмітрія Медведєва — дозволив собі необережні вислови стосовно ядерної зброї.

Дісталося і Путіну. Трамп повторив свої тези про недостатню військову спроможність Росії. І пообіцяв таки закінчити війну в Україні.

«Я думаю, ми це зробимо. Але це виявилося найскладнішим. Я дуже розчарований у президенті Путіні, я думав, що ми з цим покінчимо. Він мав би розібратися з цією війною за тиждень. І я сказав йому: знаєш, ти не виглядаєш добре. Ти чотири роки ведеш війну, яка мала би тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр? Це ганьба! Але я думаю, ми покінчимо із цим так, як воно мало би бути теоретично. Постукаю по дереву, тому що ніколи не знаєш», — сказав він.

Чи погодиться президент США передати Україні далекобійні ракети «Томагавк», здатні, до слова, нести і ядерний заряд, Трамп не уточнив. Його спецпредставник Кіт Келлог, виступаючи на безпековому форумі у Варшаві, підтвердив — відповідний запит президент Зеленський зробив минулого тижня під час зустрічі у Нью-Йорку. І президент Трамп думає.

Водночас, за даними ЗМІ, Пентагон розпорядився у 2-4 рази збільшити виробництво ракет. Мовляв, у відомстві стурбовані тим, що їхні склади не заповнені у звʼязку із потенційно можливим конфліктом із Китаєм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП перед своєю АРМІЄЮ пообіцяв ПОКІНЧИТИ З ВІЙНОЮ ПУТІНА в УКРАЇНІ!

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie