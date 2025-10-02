- Дата публікації
Кого в Україні більше — чоловіків чи жінок: демограф шокував поясненням
Демограф пояснив, який зараз склад населення в Україні.
Демограф Олександр Гладун припускає, що зараз в Україні чоловіків може бути більше, ніж жінок.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Жінок може бути менше, ніж чоловіків. Адже від початку широкомасштабного вторгнення за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Україну покинули понад 6 мільйонів осіб.
«З тих громадян, які виїхали за кордон, за даними Євростату в країнах ЄС більшість — саме жінки — до 60%, а 40% чоловіки, але у віці від 0 до 100 років. Тобто всі чоловіки», — каже демограф.
Олександр Гладун зазначив, що реальну картину можна буде дізнатися лише по закінченню війни та проведення перепису населення.
