Кого в Україні більше — чоловіків чи жінок: демограф шокував поясненням

Демограф пояснив, який зараз склад населення в Україні.

Демограф Олександр Гладун припускає, що зараз в Україні чоловіків може бути більше, ніж жінок.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Жінок може бути менше, ніж чоловіків. Адже від початку широкомасштабного вторгнення за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Україну покинули понад 6 мільйонів осіб.

«З тих громадян, які виїхали за кордон, за даними Євростату в країнах ЄС більшість — саме жінки — до 60%, а 40% чоловіки, але у віці від 0 до 100 років. Тобто всі чоловіки», — каже демограф.

Олександр Гладун зазначив, що реальну картину можна буде дізнатися лише по закінченню війни та проведення перепису населення.

Більше читайте за посиланням: Чоловіки в дефіциті: чи справді війна залишила жінок 30+ без шансу на знайомство

