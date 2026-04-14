Герой України, який втратив обидві руки, став батьком: відео із виписки маленького Натаніеля

Неймовірна історія кохання та незламності: Герой України Валерій Кучеренко, який втратив обидві руки на фронті, став батьком сина. Репортаж ТСН про виписку маленького Натаніеля.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Валерій та Вероніка Кучеренки з немовлям / © ТСН

Напередодні з обласного перинатального центру Київщини виписали Натаніеля Кучеренка. Його батько Валерій під час важких боїв у 2023 втратив обидві руки, пройшов складну реабілітацію та протезування у США. Найбільше він переживав, як про його ампутації повідомити дружині і чи не злякаються тата доньки. Сьогодні Валерій — Герой України та щасливий багатодітний батько.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Історія Валерія Кучеренка

Маленькому Натаніелю лише п’ять днів. Він уже вдягнений у свою першу вишиванку, але через прохолодну квітневу погоду додому поїде у теплому конверті. Малюк ще не знає, який шлях довелося пройти його родині, перш ніж він з’явився на світ.

Його батько — Валерій Кучеренко, позивний «Гонсалес». У важкому бою в 2023 році він прикривав побратимів, знищив чимало ворогів, але був закиданий гранатами.

«Закидали гранатами і пошкодили руки. Декілька магазинів встиг випустити, встиг знищити ворогів. Потім автомат випав з рук, мене вже товариші тягнули. Я в цей момент навіть заплакав, кажу: нащо ви дружині сказали? Хотів якось підготувати. Більше всього боявся, що мене доньки боятись будуть, а вони відразу прибігли і обійняли», — каже Валерій Кучеренко, Герой України.

Мрія про сина

Найвищу нагороду — Зірку Героя «Гонсалесу» вручив особисто президент України прямо у госпіталі. Потім було складне протезування у США. Валерій вчився робити все заново: тримати чашку, купувати овочі, готувати. Але головною мрією залишався син.

І ось у Чистий четвер народився Натаніель. Його ім’я в перекладі означає «Дарований Богом». Виписка нащадка Героя відбувалася під звуки повітряної тривоги, коли Росія знову пустила ракети по Україні. Але в стінах центру панувало лише щастя.

Перший контакт: тато був другим, хто торкнувся сина

Валерію нелегко тримати сина своїми новими руками, але ці відчуття він не проміняв би ні на що.

«Це наша гордість. Ми дуже довго йшли і нарешті прийшли. Будемо виховувати справжнього козака», — каже батько.

Цікаво, що саме татові поклали малюка на груди майже відразу після народження.

«Я завжди казала — кохання перемагає. Тому ми вирішили: трійко дітей повинно бути! Деякий час друга людина, до якої Натаніель доторкнувся після лікаря, це був наш тато», — каже Вероніка Кучеренко, мати.

Лікарі-неонатологи роблять малюку компліменти — кажуть, апетит у хлопця відмінний, він почав активно шукати груди, ледь опинившись на татові.

Нове життя — нові виклики

Валерій та Ніка вже стали прикладом для багатьох ветеранів. Вони відкрили власну піцерію, Валерій показує в соцмережах, як зариблює ставок і справляється з побутом. Тепер доведеться наново вчитися піклуватися про немовля: як подати пустушку чи заколисати.

Вдома на Натаніеля Валерійовича вже чекають дві старші сестрички — Валерія та Олександра. Життя триває, і воно сильніше за будь-які ракети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. ВІВТОРКА, 14 КВІТНЯ

