“Колаборант Шредінгера”: довічне з конфіскацією майна або чому справу Стремоусова не закрили у зв’язку з його смертю

Минув майже рік з дня смерті зрадника.

До довічного ув'язнення за державну зраду засудили херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. 9 листопада 2022 року повідомлялося, що колобарант загинув у ДТП, проте українське правосуддя вважає його загибель не доведеною, тому судовий процес все ж таки відбувся.

Вирок проголосили в Малиновському районному суді Одеси, йдеться в сюжеті ТСН для “1+1”.

Посмертний вирок для Стремоусова

Дев’ять років — за колабораціонізм, тринадцять — за держзраду. Довічне ув’язнення з конфіскацією майна — за ці ж злочини, скоєні у воюючій країні. Колаборанта Кирила Стремоусова осудили одразу за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Суддя-спікер Малиновського районного суду Одеси Ігор Бобуйок прокоментував: “Суд дослідив всі матеріали і всі докази. Були допитані свідки і оглянуті відеозаписи, де Стремоусов виступав, щодо нашого суверенітету, недотримання нашої територіальної цілісності”.

Чим був відомий Стремоусов

Блогер Кирило Стремоусов став відомий своїми проросійськими, часто безглуздими висловлюваннями у соцмережах. В перший день повномасштабного вторгнення він вийшов в ефір, аби підтримати Росію.

Коли Херсон окупували, Стремоусов увійшов до складу створеного загарбниками “Комітету спасіння”, а пізніше працював у незаконних органах влади, як заступник губернатора.

Справу проти Стремоусова внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань торік 19 квітня. За сім місяців після цього російські пропагандистські ЗМІ повідомили про загибель колаборанта у ДТП.

Що каже захист зрадника?

Адвокатка Стремоусова Тетяна Бабкова зазначила: “Справа могла б бути закрита, якщо було б офіційне свідоцтво про смерть. Оскільки ані в сторони захисту, ані в сторони обвинувачення не було такого документу, здійснювалось заочне кримінальне провадження і також судовий розгляд”.

Захист Стремоусова був призначений державою. Під час дебатів адвокатка Тетяна Бабкова вимагала для обвинуваченого виправдання: “Позиція сторони захисту була така, щоб визнати Стремоусова невинним. Вирок ґрунтується лише на ютубівських висловах та ютюбівських програмах, які вів Стремоусов і мав, на жаль, велику кількість підписників”.

Проте суд із захистом не погодився.

Бабкова ж натомість сказала: “Як сторона захисту, вважаю занадто суворим вирок, навіть як для небіжчика”.

Тож тепер захисниця має намір оскаржити вирок в Апеляційному суді.

Олена Черняєва, Олена Ваніна, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон “Єдині новини”.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що одіозний колаборант та "заступник губернатора" окупованих районів Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Його смерть "дивним чином" збіглася з оголошенням російського командування про відведення військ РФ із Херсона на лівий берег Дніпра.

Згодом у Мережі з'явилися фото з місця події, де нібито загинув помічник окупантів. За версією російської пропаганди, винуватцем аварії став водій вантажівки, який "підрізав" броньований "Лексус" Стремоусова.

Незадовго до смерті Кирило Стремоусов виступав із різкими висловлюваннями на адресу керівництва РФ, закликав "не займатися балаканиною" і приймати рішення "аж до розстрілів на місці" за мародерство та безвідповідальність.

Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив колаборанта орденом — "за мужність та відвагу під час виконання службових обов'язків".

11 листопада, в день виходу російських військ з Херсона, Стремоусов був похований у тимчасово окупованому Сімферополі.

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