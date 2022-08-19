Колаборанти та втікачі на Київщині: Кулеба пояснив, що люди мають робити, аби змінити представника влади на місці

За словами голови Київської ОВА, наразі важливо, щоб у кожній громаді до місцевої влади була максимальна довіра та діалог, оскільки часи порожніх слів вже минули.

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України деякі представниками влади покинули свою громаду на Київщині. У людей до них довіри немає, на жаль… Але перед тим, як робити висновки, необхідно вивчити питання. Треба розібратися, де була людина, чому і коли вона виїхала.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба інтерв’ю ТСН.ua.

"Серед місцевої влади були ті, хто втік, і ті, хто залишився рятувати людей. Наприклад, голова Іванківської ОТГ Тетяна Свириденко. Вона виходила на зв'язок, телефонувала і доповідала, що відбувається. Звісно, люди закидають тим, хто поїхав і лишив громаду. Але треба дивитися на кожен випадок окремо. В одному селищі староста молода, мати з двома малими дітьми. І вона відповідає людям, що їхала рятувати дітей, бо не було на кого їх лишити. Але люди роблять свої висновки", - розповів він.

Олексій Кулеба додав, що кожен випадок влада Київщини окремо вивчає зі свого боку, а правоохоронні органи – зі свого.

"Якщо ми кажемо про виборчі посади – голів, тут ми змінити нічого не можемо, цих посадовців обрали місцеві жителі. Люди мають тиснути на місцевих депутатів, аби ті змінили ситуацію. Ми маємо допомогти населенню змінити на місцях людей на тих, кому громада довіряє. Якщо довіра втрачена за цей період, майбутнього в цього представника немає. Людина може подобатись, або ні, але тут важливо, щоб їй довіряли. Неможливо вибрати головою людину або призначити старосту, якому не довіряють. Довіра формується на результатах роботи, балаканиною вже нікого не залучиш на свою сторону. Часи порожніх слів вже минули", - наголосив він.

Водночас Кулеба пояснив алгоритм дій, що люди мають робити, аби змінити представника влади на місці.

"Діяти виключно в межах законодавства. Потрібно провести збори мешканців, скласти протокол, створити ініціативну групу, зібрати підписи і звернутися у місцеву виборчу комісію. Далі за законом має розпочатися процедура. Наразі важливо, щоб у кожній громаді до місцевої влади була максимальна довіра та діалог", - зазначив голова КОВА.

Олексій Кулеба, також розповів, яка ситуація з колаборантами, особливо з представників місцевої влади, хто допомагав росіянам заходити без перешкод на Київщину.

"Я знаю про два таких випадки. Я за те, щоб люди несли відповідальність. По цих справах є кримінальне впровадження. Але це настільки чутливе питання. Зараз в нашому суспільстві немає нічого страшнішого, ніж почути ці слова – зрадник України. Тому СБУ та інші правоохоронні органи мають провести розслідування, довести факти, і після суду вже має бути висновок та подальші кроки. Ми тим і відрізняємося від Росії, що діємо цивілізовано", - підсумував він.

Нагадаємо, у Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців (366 чоловіків, 86 жінок, п'ять неопізнаних, один мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло) — саме стільки тіл загиблих знайшли.

Буча, Ірпінь, Бородянка. Кориневич - про міжнародний трибунал для російських окупантів

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