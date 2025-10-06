Колапс і розруха: хто дозволив забудувати "Академмістечко" ТРЦ та що каже влада

Станцію метро «Академмістечко» мають намір забудувати велетенським ТРЦ

У Києві планують реконструювати підземні переходи станції метро «Академмістечко», а поруч зі станцією забудувати черговий гігантський торгово-розважальний центр (ТРЦ).

Станція, відкрита у 2003 році, і є однією з найбільш навантажених у підземці, оскільки слугує кінцевою на червоній лінії, і вже нібито потребує ремонту після 22 років експлуатації.

Відповідно до розпорядження КМДА, роботи мають тривати у 2025-2027 роках. У мерії обіцяють, що реконструкція відбудеться «без зміни функціонального призначення». Проте експерти та активісти різко критикують таке рішення, зазначаючи, що тисячі пасажирів будуть змушені два роки пересуватися посеред будівельного майданчика, а кінцевий результат лише погіршить транспортну ситуацію та безпеку.

Експерти: чергове «підігрування» забудовникам

Експерти з транспорту називають такі плани влади черговим підігруванням столичним забудовникам, яке відбувається навіть під час війни. Вони вважають будівництво ТЦ біля ключових транспортних вузлів у такому вигляді негативним явищем.

Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник ГО «Пасажири Києва», розповів ТСН.ua, що власники таких ТРЦ зацікавлені виключно у максимальних прибутках:

«Місто бездумно виділяє забудовникам землю, а вони роблять все що заманеться. Таке будівництво не враховує інтереси усіх громадян, особливо, якщо забудова стосується транспортних вузлів. Власники ТЦ зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість людей проходила через їх ТРЦ та залишала у магазинах якомога більше грошей. По великому рахунку нічого більше забудовників не цікавить».

Ризики «тісного сусідства» та досвід на «Героїв Дніпра»

Активісти наводять приклад станції «Героїв Дніпра», де пасажири змушені проходити через площі ТЦ. Або будують ТЦ впритул до виходів зі станцій метро, які генерують максимально великий потік пасажирів. Саме тому забудовники хапають ділянки біля «Осокорків», «Позняків» та «Житомирської», будуючи там свої торгові центри виключно заради надприбутків.

Олександр Гречко пояснює: «На жаль, у нас ніхто не враховує безпековий фактор. Як тільки з’являється сповіщення про „мінування“ ТЦ або надходить повідомлення про пожежу, то одразу з ним зачиняється станція „Героїв Дніпра“ через таке занадто „тісне сусідство“».

Гігантський торгово-розважальний центр над станцією метро «Академмістечко» / © Фото з відкритих джерел

Чи повторить «Академмістечко» долю «Лісової»?

На думку Олександра Гречка, щось схоже чекає і на станцію метро «Академмістечко», якщо забудовник збудує навколо неї велетенський ТЦ.

«Наскільки мені відомо, станцію „Академмістечко“ мають намір забудувати компанії, наближені до столичного забудовника Вагіфа Алієва — того самого, який вже розпочав, але так і не добудував за 5 років величезний ТЦ біля станції „Лісова“ на тій же червоній гілці метро», — розповідає Гречко.

Експерт наголошує, що забудовник фактично «перетворив цю місцевість на занедбану зону», що стало наслідком неконтрольованої забудови:

«Людей позбавили можливості зручного користування громадським транспортом та пересадковим вузлом. Щоранку до метро „Лісова“ приїжджає величезна кількість людей з Чернігівського напрямку, зокрема з Броварів. Вони вимушені обходити територію довгобуду вздовж паркану. Забудовник захопив величезну територію і перетворив її у смітник», — зазначає експерт.

«Академмістечко» є кінцевою станцією для тисяч пасажирів, які їдуть до Києва з Ірпеня, Бучі та інших міст столичного регіону. Експерт вважає, що безконтрольна забудова може призвести до аналогічної ситуації з парканом, безладом і транспортним колапсом.

Проблема безбар’єрності та транспортний колапс

Критичним моментом є повна відсутність додаткових заходів щодо безбар’єрності у проєкті реконструкції.

«Було б добре, якби у рамках реконструкції станцію метро „Академмістечко“ спочатку забезпечили безбар’єрним доступом — ліфти чи підйомники. Але, на жаль, зараз пропонується банальне будівництво ТЦ впритул до виходу зі сходів підземки, а це означає, що інклюзивною вона не стане», — наголошує Гречко.

Оскільки новий ТРЦ, судячи з зображень, матиме понад три поверхи і гігантські розміри, виникає логічне питання: де буде паркуватися приватний транспорт та зупинятися міські й приміські автобуси? Транспортний вузол вже перенавантажений, і без продуманої інфраструктури це створить додатковий колапс.

Що потрібно змінити у проєкті?

Загалом для ідеального співіснування ТРЦ навколо станції метро «Академмістечко», експерт називає низку вимог, які, на його думку, було б доцільно запровадити та які має контролювати міська влада:

Будівництво автобусної станції на першому поверсі ТРЦ .

«Приміські автобуси будуть підвозити пасажирів на перший поверх ТРЦ. Люди зможуть найкоротшим шляхом дістатися до станції метро. Не будуть мокнути під дощем чи снігом, а просто пройдуться коротким шляхом до перону станції, а далі їхатимуть по справах у місто», — каже експерт.

Облаштування доступного перехоплюючого підземного паркінгу під ТРЦ і з’єднаного з метро переходом.

«Люди з Ірпеня чи Бучі приїжджають на паркінг, залишають там свій автомобіль та пересідають на метро і їдуть до центру міста. Це дозволить зменшити автомобільний трафік і розвантажити вулиці від постійних корок», — зауважує Олександр Гречко.

Фахівець підкреслює: якщо місто не посилить контроль та бездумно роздасть землю, забудовник реалізує максимально прибутковий для себе проєкт на шкоду місту та його мешканців, як це вже траплялося біля станцій «Либідська», «Лісова», «Позняки» та багатьох інших.

Позиція КМДА та «Київського метрополітену»

Незважаючи на значний суспільний резонанс, офіційні структури наразі утримуються від конкретики:

КМДА : У Департаменті містобудування повідомили, що замовнику — ТОВ «ГРОТТО» — ще у квітні 2011 року надано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатофункціонального комплексу (житлово-адміністративно-торгового призначення). При цьому гранична висота будівлі не визначена, а вказано, що її має встановити містобудівний розрахунок. Також у Департаменті підкреслили, що містобудівні умови «не є дозволом або документом дозвільного характеру».

«Київський метрополітен» : Заступник начальника КП Дмитро Пінчук зазначив: «Планове положення виходу зі станції метрополітену „Академмістечко“ відносно об’єкта будівництва буде визначено проєктною документацією, розробленою відповідно до вимог чинного законодавства».

Департамент економіки та інвестицій КМДА повідомив, що питання забудови торговельним центром станції метро «не відноситься до повноважень та компетенції департаменту».