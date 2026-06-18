Колапс у студмістечку КНЕУ: чому п’ять гуртожитків вишу одночасно залишилися без світла та гарячої води

Коли в гуртожитках КНЕУ з’являться світло та гаряча вода

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У Києві гуртожитки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) залишилися без електроенергії та гарячого водопостачання.

Про це повідомлялося в Мережі: користувачі скаржилися, що блага цивілізації зникли в усіх п’яти будівлях студмістечка.

Мовляв, адміністрація вишу спочатку пояснювала інцидент ремонтними роботами, проте згодом з’явилася інформація про несплату рахунків за світло.

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ТСН.ua з’ясовував, що відбулося насправді та коли студентам повернуть звичні умови проживання.

«Завислий» платіж і технічний збій: пояснення ректора

За словами ректора КНЕУ Дмитра Лук’яненка, електрика в гуртожитках була відсутня з технічних причин. Він підтвердив, що світла у студентському містечку не було приблизно півтори доби, починаючи від ранку 17 червня.

Керівник вишу запевняє: оплату провели, але кошти не одразу надійшли на рахунки через особливості проведення платежів казначейством.

«Зараз уже всі гуртожитки зі світлом, його повернули кілька годин тому. Першим підключили гуртожиток №6, далі — всі інші. А те, що світла не було тривалий час — це неправильна інформація. Щодо гарячої води, то ми завтра зранку її вмикаємо. У нас своя централізована котельня, і ми обслуговуємо самі себе, тобто все студмістечко, до якого вода подається до всіх наших гуртожитків. Сталася поломка через старенькі котли. Але холодна вода була, а гарячої не було одну-дві доби. У п’ятницю зранку вона з’явиться у гуртожитках», — розповів ТСН.ua Дмитро Лук’яненко.

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Очільник університету також детально описав причину виникнення боргу.

«Посеред квітня закінчилася дія договору з енергетиками на рік. Укладався новий договір. Ймовірно, тоді і стався якийсь технічний збій. За квітень половину місяця ми оплатили, а половина — зависла. А у травні ця сума виявилася неоплаченою. І тоді за платежем ще не треба було платити. Ми, до речі, вчасно платимо вже десятки років, бо не банкрути, у нас є гроші. Сума, яка зависла — чи то через збій комп’ютера, чи то через щось інше, — показалася як борг за квітень. Перший платіж — 80 тисяч гривень, а другий — 400 тисяч уже за травень. Зараз ми всі борги погасили. Але погоджуюся, таких накладок не має виникати і відповідальні особи мають нести за це відповідальність», — зазначає ректор КНЕУ.

Чи виселяють студентів на літо

Соціальними мережами також ширилися чутки, нібито через комунальний колапс студентів намагаються вижити з гуртожитків на літній період.

Проте Дмитро Лук’яненко спростував цю інформацію, наголосивши на лояльному ставленні вишу до своїх вихованців. За його словами, побутові незручності були тимчасовими, а кухні в будівлях обладнані газовими плитами, тож приготувати їжу студенти могли без проблем.

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«Студенти пишуть заяви, і ті, хто хоче, залишаються у Києві влітку. Тому ніхто дітей з гуртожитків не виживає, як пишуть у соціальних мережах. Ми їм, навпаки, даємо можливість нормально жити в умовах гуртожитку. Під час обстрілів у нас були вибиті тисяча вікон. Усе це ми виправили без єдиної копійки від держави. Придбали генератори за свій рахунок і перебоїв з електрикою у нас взимку не було», — підсумував керівник навчального закладу.

Раніше ми писали, що російський безпілотник врізався у верхні поверхи гуртожитку в Сумах.

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