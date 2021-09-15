Колега загиблого від вибуху авто у Дніпрі Олексія Кавлака озвучила нову версію події

Жінка запевняє, що конкуренції у компанії не було.

Свою версію вибуху у Дніпрі озвучили колеги загиблого Олексія Кавлака, вони відкидають імовірність того, що він перевозив вибухівку. Натомість згадують, що чоловік мав проблемну газову установку.

Про це вона розповіла кореспондентці ТСН Інні Лебеденко.

«Це, як зараз кажуть, терористичний акт, або це щось з машиною. У мене є варіант - у нього була газова установка, яку давно треба було міняти», - каже Ірина Гура, заступниця керівника тренінг-центру «Aid Brothers».

Вона розповіла, що у чоловіка не було конкурентів, чи ворогів.

Щодо загиблої разом із Олексієм дівчини Дар’ї Гречищева, вона додала, що їхня організація тісно співпрацювала із ДСНС, тож вони були знайомі всі давно.

«Вона була волонтеркою «Червоного хреста», і всі, хто знайомий із «Червоним хрестом» її знають, до всього ж ми проводили «волонтер ДСНС», тож те, що зараз Олексій був у Дніпрі, цілком нормально, що вони спілкувались», - каже жінка.

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