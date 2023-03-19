Колектив школи на Волині взявся допомагати військовим: самі від себе не чекали таких навичок

Швацький батальйон на початку повномасштабного вторгнення Росії з'явився у школі села Борочиче на Волині. Вчителі взялися шити військову амуніцію. Збираються майже щодня у невеличкій майстерні, де виготовляють розвантажувальні жилети, аптечки, плащі, і все, що потрібне для фронту, йдеться в ТСН.

Під пильним оком вчительки біології Ніни Ананіївни пан Микола кроїть штани. До великої війни чоловік працював кочегаром у школі. Тепер, сміється, за головного закрійника, хоча досі цим ніколи не займався. “Все, що я знав і вмів, то це ґудзика пришити чи там шов зашити”, - каже він.

У цій невеличкій майстерні працівники школи зібралися на третій день повномасштабного вторгнення. Вирішили, що треба щось робити і позносили сюди швейні машинки.

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Спершу вчителі почали з подушок, яких нашили з півтисячі. Коли вже добряче на них набили руки, взялися за військову амуніцію. “Ноші м’які для евакуації поранених, шиємо мішки для кікімор, розвантажувальний пояс, маскувальний костюм”, - перераховують вчителі.

За рік, сміються вчительки-кравчині, так наловчилися, що тепер для них жодних складних завдань просто не існує. Збираються тут щодня після уроків, їдуть навіть колеги зі сусідніх сіл, або ж працюють удома. “Мама шиє, тепер ще підключила сусідку. Теж пенсіонерку. І вони зробили такий колектив вдома”, - розповідають працівниці.

Із тканинами допомагають волонтери, а ще їх сюди привозять з усіх усюд і вони шиють усе, що просять військові. Ті навіть передали каску, яка врятувала одного із їхніх побратимів. Її планують залишити у шкільному музеї, а поки - використовують для примірок. Моделі – двоє чоловіків їхнього швацького батальйону. Військові з пошитими для них обладунками присилають світлини і дякують.

З голкою в руках та в невеличкій майстерні: Швацький батальйон із Волині по своєму наближає перемогу

Подяка хлопців – це найвища для них нагорода, кажуть педагоги. Хочеться ще більше працювати і допомагати, навіть вночі, якщо треба. Себе вони охрестили «шпильками з Борочич» і навіть гасло вигадали. “Слава борчичанським шпилькам, щоб голки не ламалися”, - розповідають майстрині.

А голки у них міцні, стверджують, і до перемоги точно не зламаються.

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