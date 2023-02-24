Коли буде перемога, про найстрашніший день року та можливість Третьої світової: головне із пресконференції Зеленського

У річницю вторгнення Росії, 24 лютого, глава держави Володимир Зеленський дав велику пресконференцію для українських та іноземних журналістів, під час якої, зокрема, розповів про терміни закінчення війни, що для цього потрібно, про напружену ситуацію у Придністров'ї і хто його розчарував за цей рік.

ТСН.ua зібрав головні заяви Володимира Зеленського із виступу до річниці війни.

Найстрашніший день війни

Український президент Володимир Зеленський без вагань назвав найстрашнішим днем війни викриття російських злочинів у Бучі Київської області. Він був шокований злочинами, які вчинили росіяни.

"Напевно, те, що я побачив у момент, коли ми деокупували. Було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили, що диявол не десь там, він на Землі", - сказав він.

Хто розчарував Зеленського за рік війни

Глава дердави Зеленський розповів, що за рік війни його розчарували ті, хто мали б керувати країною, а натомість виїхали з України та Києва. Також він зізнався, що щодня робить помилки. Але головне, каже глава держави, - не робити фатальні помилки, які б призвели до втрати держави.

"Мене розчарували всі ті, хто покинув країну 24 лютого, хто виїжджав з міст, сіл - люди, які повинні керувати державою, охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - поділився він.

Фото: Associated Press

З Придністров'я були постріли у перші дні війни

Президент розповів, що від початку війни з території Придністров’я були постріли в бік українських військових, окупанти прагнули спровокувати ЗСу на цьому напрямку. Зеленський впевнений, що росіяни можуть розвивати провокації на цьому напрямку.

"Зараз вони вкидають, що на контактній лінії Придністров’я та України є якісь непорозуміння. Ми бачимо, що там є постріли. Вони закидають інформацію, що Україна збирається зайти на територію Трансністрії. Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що територія Придністров’я — це територія незалежної держави Молдови. І вони провокують постійно", - сказав він.

Відносини із Китаєм та "мирний план"

Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Він впевнений, що їхня переговори будуть корисними двом державам.

"Перш за все я планую зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеки у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Заитання не тільки у війні. Запитання в тому, що ми - держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", - наголосив Зеленський, зауваживши, що КНР "повинна зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території".

Коментуючи так званий "мирний план" Китаю із 12 пунктів, Зеленський сказав, що не вважає це важливим дипломатичним документом, який може закінчити війну в Україну.

"Мені здається, що це був не "мирний план" Китаю, не резолюція і не декларація, не інфраструктура для чогось. Я вважаю, що Китай висловив свої думки з приводу цього. Я вже казав, що вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну, це непогано", - сказав він.

Ймовірність Третьої свівої війни

Якщо Китай все ж почне постачати зброю Росії, яка рік назад безпідставно вторгнулася до суверенної країни, Зеленський припускає, що це може стати кроком до Третьої світової війни. Втім, він висловив сподівання, що Пекін не підтримуватиме військово Росію.

"Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росію. Це пункт номер один. І я говорю і роблю все, щоб не допустити цього. Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з Російською Федерацією, тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, ризики, що це буде Третя світова", - каже глава держави.

Тим часом Зеленський вважає, що вторгнення Росії до іншої країни "цілком можливе", зважаючи на провокації щодо Придністров'я. Він зазначив, що Путін хоче показувати свою "могутність", а в Україні йому не вдасться досягти результатів.

Фото: Associated Press

Коли настане перемога у війні

Зеленський впевнений, що перемога у війні буде цього року. За його словами, для цього в України є все: мотивація, впевненість, дипломатія.

“Я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас всередині нашої держави будемо так і будемо залишатися міцним кулаком, і якщо наші партнери об’єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей. Якщо вони витримають всі свої слова і терміни. Я в це вірю і вважаю, що змогли бути партнерами потужними, і є докази цьому. Тож якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу, нас неминуче очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я хочу, щоб це сталося цього року”, - наголосив Володимир Зеленський.

Переговори із Путіним

Зеленський відкинув можливість переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині, відповідаючи на запитання журналіста, чи погодився б він на пропозицію турецького лідера Реджепа Ердогана сісти за стіл переговорів, якби там на нього вже чекав президент РФ Володимир Путін.

"Ми з ним говорили ще до війни. Я йому говорив, що посадіть Путіна за стіл перемовин. Не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо", - наголосив він, додавши, що "Путін не та вже людина, там нема з ким говорити".