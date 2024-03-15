"Коли буде порятунок?" : мешканці Белгорода, до яких повернувся бумеранг війни, шукають укриття

Частина росіян скаржиться, мовляв, за що їм покарання, яке прилітає з неба.

Мешканці Белгородської області в Росії, які ще недавно раділи проведенню так званої СВО, протягом двох останніх днів в соцмережах висловили тисячі побоювань щодо того, яка доля на них чекає через обстріли свого регіону. Як відомо, наразі там йдуть бойові дії за участю росіян з РДК та Легіону "Свобода Росії", які виступають проти злочиної політики Путіна.

Свої дописи користувачі соцмереж залишають як і в соцмережах, так і коментуючи публікації в російських засобах масової пропаганди, звертаючись в першу чергу до місцевої влади.

Як з’ясував ТСН.ua, в той час коли центральна російська влада заявляє, мовляв, все йде по плану, мешканці Белгородської області, з якої постійно обстрілюють Харків та Харківську область, відверто дивуються тому, чому тепер вони, белгородці, потерпають від обстрілів, масово шукають укриття, благають допомогти евакуювати дітей з підвалів та публікують відео, як пішки з великими сумками тікають в безпечні місця.

Наприклад, в одному з белгородських Telegram-каналів росіянка на ім’я Марина запитує інших користувачів про те, "як вони (РДК – Ред.) туди (до Белгородщини – Ред.) дійшли", порівнюючи цих військових з кротами.

Росіянка дивується, чому обстрілюється прикордоння її країни. Скріншот

Своєю чергою, низка інших дописувачів, звертаючись до губернатора, кричать про те, що війна прийшла в Росію і їм "страшно жити".

"Страшно бачити поранених і загиблих", - пише дописувачка на ім’я Анастасія.

Авторка іншого допису обурюється, що поблизу неї немає жодного укриття та задає місцевій владі просте питання: "Куди сховатись?".

Ще одна дописувачка з ніком Валерія дала зрозуміти, що чомусь «СВО» йде не за планом, про які звітує керівництво окупантів.

"Чому я повинна блукати з 6 дітьми? Покинула будинок в селищі Горьківський, а допомоги немає ніякої…", - написала мешканка цього регіону.

Своєю чергою, ще одна дописувачка написала про те, що владі байдуже: "Можливо, я помиляюсь, але там зверху, не дуже переймаються нашими проблемами".

Дописувачка, яка залишила анонімний коментар, звернулась до користувачів соцмереж зі словами, що "всі ми втомились від того, що коїться. Всі ми живі люди і всім нам страшно".

Авторка ще одного допису скаржиться, що багато людей не можуть вийти з будинків, тому що над їх населеним пунктом тепер постійно літають снаряди та дрони та резюмувала: "Коли буде порятунок?!"

Чекають порятунку, а самі вбивають

15 березня росіяни вчергове здійснили ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинуло 19 осіб, з яких один рятувальник.

Постраждало 73 людини, з яких 8 - співробітники ДСНС.

Через загрозу повторних обстрілів з боку ворога рятувальники змушені були періодично переривати роботи та перебувати в укриттях.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі.

За попередньою інформацією "Думская", одна з ракет влучила в житловий будинок на півдні міста, спалахнула пожежа.

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