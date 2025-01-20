Коли була реальна можливість повернути Донецьк і чому цього не сталось: військовий відверто розповів

"Кіборг" із Донецького аеропорта розповів, для чого була організована ця військова операція і чому стався її провал.

Микола Шафалюк, доброволець, який був у старому та новому терміналі Донецького аеропорта, розповів, що це місце було платцдармом для заходу до Донецька, проте план так і не втілили у життя.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Це був платцдарм для заходу до Донецька. Наскільки я розумію такі були плани у командування, але чомусь ці плани ніхто не втілював. Були тоді і сили, і можливості розширити цей платцдарм і заходити в місто та брати під контроль цілі райони. Але цього не робили. Може я не все знаю, не володію всією інформацією", - сказав Микола Шафалюк.

Він зазначив, що оборона ДАП стала символом боротьби українців. Микола Шафалюк наголосив, що тоді в основному були контактні бої.

"Ми там були, як одна сім'я, яка хотіла результатів, але нічого не добилась", - каже він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту.

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