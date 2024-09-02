Коли чекати наступний масований обстріл Росією: експерти назвали можливі дати та сценарії

Після ракетної атаки по столиці та низці регіонів зранку 2 вересня стало очевидним, що путінська армія скоротила інтервали між обстрілами та останнім часом використовує все частіше балістику, яку вкрай важко знищувати українським силам ППО.

Як вже найближчим часом для України може змінитись ситуація з обстрілами – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко.

"Цього разу не було багато ракет, але було багато балістики. Вона була запущена одночасно з крилатими ракетами та дронами. За таких умов розраховувати на ефективне знищення усіх балістичних ракет не варто", - каже колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Нам насправді бракує систем ППО, які можуть ефективно знищувати ворожу балістику. Ще треба з`ясувати, що цього разу летіло – суто "Іскандер-М" чи KN-23. Якщо KN-23, то зрозуміло, що поставки цього озброєння в Росію продовжаться від уряду Північної Кореї. Це для нас серйозний виклик".

Яким буде інтервал

На питання про можливий інтервал між обстрілами, Владислав Селезньов відповідає так: "Це залежить від поставок ракет від Пхеньяну. Але шансів, що наступного разу ворожа балістика так само ефективно буде знищена – це не гарантовано. Наші західні партнери поки що обіцяють, але не дають комплекси ППО, які здатні збивати балістику. Інтервали між обстрілами можуть бути дуже короткими. Радянські нормативи передбачають 17 годин на перезаряджання літаків. Навряд чи росіяни впораються з цим нормативом, але вони мають можливість влаштовувати ракетні атаки досить часто. Це залежить від ресурсів".

Резюмуючи, Селезньов додав: "Я думаю, що в Києві вони гатили по верифікованих цілях, але потрапили, як ми бачимо, в інші локації".

Можлива пауза

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що новий масований удар путінська армія може нанести наприкінці вересня.

"Це (ракетний удар 2 вересня – Ред.) було використання обмеженого боєкомплекту, це не був масований удар. Використовувалася різна номенклатура. Останнім часом ми спостерігаємо, що ворожа армія частіше почала використовувати балістичні ракети. Але є нюанс: це може бути не повязано з тим, що вони змогли швидко наростити виробництво цих ракет. Це може бути повязано з тим, що вони отримали партію KN-23. Я думаю, що Росія все ж таки отримала більшу кількість KN-23, за рахунок чого окупанти нанесли в серпні більш ніж півсотні ударів балістичною зброєю. Зараз бачимо, що вони також досить активно їх використовують", - пояснює ексерт.

За його словами, інтервали між обстрілами повністю співпадають зі спроможностями Росії виробляти ракети Х-101\555.

"Хоча я все ж таки думаю, що вони візьмуть паузу (між масованими ударами), щоб накопичити ще більше боєкомплекту. Але якщо їм буде треба нанести удар з використанням 14 ракет (сьогодні вони саме стільки використали крилатих ракет – Ред.), то можуть здійснити це і через тиждень. Якщо з використанням 10 ракет – то і через 5 днів. Але якщо вони планують нанести масований удар, то будуть тримати паузу. Масований удар може бути наприкінці вересня або на почату жовтня", - прогнозує аналітик.

ППО відбивається! Атаки Росії стають все жорстокішими! Наслідки обстрілів 2 вересня

Раніше повідомлялось про те, що Росія може завдати нового удару по Україні найближчим часом.

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