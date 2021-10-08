Коли його дістали з авто, не було пульсу і не дихав: у патрульній розповіли про смерть нардепа Полякова

Коли його дістали з авто, не було пульсу і не дихав: у патрульній розповіли про смерть нардепа Полякова

Першими намагалися реанімувати Полякова патрульні, а далі медики "швидкої".

У столичному районі Березняки поліція виявила тіло нардепа Антона Полякова. За повідомленням правоохоронців, все сталося серед ночі. Депутата випадково виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху.

Деталі смерті нардепа дізнався кореспондент ТСН Антон Страшко, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Наразі тіло Полякова доправили на судово-медичну експертизу. Колеги депутата повідомляють, що проводитимуть ще й токсикологічну експертизу, щоб виявити , чи не було отруйних речовин в його організмі.

"Зупинивши цей транспортний засіб, патрульні під час спілкування з водієм помітили, що позаду перебував пасажир у непритомному стані. Цього громадянина патрульні дістали з авто. на жаль, реанімаційна заходи не дали результату. Лікарі констатували смерть", - прокоментував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Своєю чергою, у патрульній поліції уточнюють, що зупинили автомобіль Hyundai Sonata на проспекті Соборності у Києві. Водій таксі у розмові повідомив, що на задньому сидінні перебуває пасажир, якого він взяв підвезти із зупинки.

Патрульні терміново викликали швидку медичну допомогу та допоміжний екіпаж. Надалі інспектори дістали Полякова з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання.

До приїзду "швидкої" патрульні розпочали серцево-легеневу реанімацію. Медики, які приїхали на місце, продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними.

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