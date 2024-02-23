Коли і як закінчиться війна: інтервʼю Зеленського, яке шокувало весь світ

Інтерв’ю під носом у рашистів. Президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із журналістами просто на передовій. Відверто про втрати на фронті, скільки разів президента намагалися вбити, про Трампа та Путіна, наскільки реально вийти на кордони 1991 року і навіщо замінив Залужного.

Про все це і не тільки детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Інтерв’ю з передової

Найперше, що треба зазначити — це ексклюзивне інтерв’ю президента України і перше записане фактично під носом у росіян, менш ніж за 5 кілометрів від зони бойових дій, у той час коли Путін звертався до американської аудиторії Fox News з білосніжного крісла в Кремлі і запевняв, що американців не повинно турбувати те, що відбувається в Україні. Зеленський же відповідав на запитання американського журналіста Брета Баєра, сидячи на тлі стіни зруйнованого росіянами будинку.

Це інтерв’ю — ще один ляпас Путіну

Ще одна особливість цього інтерв’ю — це по факту відповідь Путіну і Такеру Карлсону, який до цього і записав інтерв’ю з кремлівським диктатором у комфортному кабінеті. Він теж раніше працював на Fox News, але був звільнений. Такер Карлсон — такий собі американський Соловйов, який все кричав, що у Трампа “вкрали” перемогу на виборах. І зрозуміло чому, бо той навіть планував віддати йому посаду віцепрезидента за умови перемоги на виборах.

Своїми заявами Карлсон кинув виклик іншим американським ЗМІ, звинувативши їх у тому, що вони нібито охоче публікують “улесливі розмови” з Володимиром Зеленським і ігнорують Володимира Путіна. Щоправда, російського диктатора ніхто не ігнорував: численні західні медіа, зокрема в BBC підтверджують, що від початку повномасштабної війни неодноразово намагалися поспілкуватися з кремлівським дідом, натомість щоразу отримували відмову.

Втім ведучий Fox Брет Баєр прийняв виклик Карлсона: він вирушив до України, щоб поставити Зеленському питання, які хвилюють американців через два роки повномасштабної війни. Баєр бере інтерв'ю у Зеленського не вперше: вони спілкувалися з українським президентом і минулого, і позаминулого року. Баєр відразу ж запитав Зеленського, чи дивився він інтерв'ю Путіна, президент України відповів наступне: “Я не маю часу протягом двох годин слухати повне марення про нас, про війну, про США”.

Чи має Україна “план Б”, якщо США не надасть допомоги?

Інтерв'ю Зеленського тривало менш ніж 45 хвилин, його опублікували о першій ночі 23 лютого за українським часом, тому тепер розберемо заяви президента, де є відповіді на ті питання, що найбільше хвилюють народ України. Зеленський назвав умови для перемоги й оцінив шанси виходу на кордони 1991 року, але про все по черзі.

Інтерв’ю президент України давав поблизу Куп’янська і це такий смачний ляпас Путіну. Адже саме це місто Харківської області Путін наказав взяти своїм військам до початку виборів в РФ, втім, не складається. Ми дійсно втратили Авдіївку й лише тому, аби зберегти життя українських військових. Але армія РФ схоже забула, як стрімголов тікала з Харківщини, коли ЗСУ село за селом деокуповували. А враховуючи те, що основна аудиторія Fox — це прихильники республіканців, серед яких є ті, не хоче далі підтримувати Україну ані озброєнням, ані грошима — місце обрано не випадково.

Таким чином Володимир Зеленський гучно заявляє: війна триває, бої тривають. І Україна зараз не має “плану Б” і визнає, якщо допомогу й далі будуть затягувати, й Конгрес США не дійде згоди, українців помиратиме ще більше, і як би це звучало, це болісна правда.

І поки американці бояться ескалації за надання зброї України, вони не враховують, що й так рано чи пізно стануть наступними, якщо паде наша держава. Брет Баєр запитав Зеленського, які плани Україна ставить перед собою на 2024 рік, якщо більше не отримає фінансування від США.

“Я часто чую такі питання в останні місяці. Чи виживемо ми? Звичайно. Але не всі з нас. Якщо світ готовий до цього — ви це побачите. Але це є трагедія. Це буде трагедія для всіх нас, не лише для України, не лише для українців, а й для всієї Європи”.

Зеленський не пояснив, яким буде “план Б”, якщо США так і не відновлять постачання цього року, але наголосив, що Росія, як і раніше, має перевагу як у небі, так і в чисельності.

“Важко знайти щось аналогічне. Звичайно, ми знайдемо… ми не стоятимемо на місці. Нам доведеться виживати, доки ми не знайдемо якісь паралельні шляхи. Але в будь-якому разі, розумієте, ця допомога є критично важливою. Тож без неї, вибачте, у нас буде все більше героїчних хлопців у лікарнях. Тому що якщо у вас немає реального оборонного щита і такої ж потужної артилерії з боєприпасами, звичайно, ви втрачатимете людей. Нам потрібна зброя великої дальності. Ми говорили про це з конгресменами, я говорив про це із президентом Байденом. Далекобійні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів нам дуже допомогли б. Тому що це нечесна війна: наша артилерія має дальність близько 20 кілометрів, а в Росії — 40 кілометрів. Тож якщо партнери мають такі системи, чому б не надати їх Україні?”.

Зволікання = втрати

Власне, затягування військової допомоги від США потягнуло за собою втрату Авдіївки. Це місто росіяни намагалися тяжкими боями взяти під контроль два роки, хоча мріяли про це усі 10. У тому, що США теж винні у падінні Авдіївки, визнає й сам Джо Байден.

“Але треба зрозуміти, що в цьому випадку означає контролювати. Вони зруйнували все. Їхня стратегія полягає в тому, щоб зрівняти все із землею, а потім йти далі. За ці два роки вони окупували Харківську область, тепер ми контролюємо цей регіон. Ми розблокували Чорне море, тепер ми маємо зернові коридори, і ми знищили багато кораблів російського флоту. Це ми зробили упродовж двох років. Так, минулий рік був для нас переважно складним, але… те, що було зроблено, я думаю, це була хороша робота”.

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Чому Зеленський звільнив Залужного?

І тут Брет Баєр акцентував увагу на “хорошу роботу”: звільнення Київщини, Харківщини, Херсона та навіть плацдарм на лівому березі Херсонщини. Тож чому попри хорошу роботу було звільнено головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Ось що відповів Зеленський.

“Нам треба бути швидшими. Це означає, що треба позбутися бюрократії, яка в нас є. Інакше ми не матимемо жодних шансів. Потрібно бути розумнішими технологічно. І, звісно, швидшими”.

У Зеленського також запитали, про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію. Зеленський відповів, що це вибір Залужного.

“Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це”.

Наскільки реально вийти на кордони 1991 року?

Але попереду на Україну чекає важкий шлях, адже сотні разів прозвучало з уст багатьох політиків, що мир настане лише тоді, коли Україна вийде на кордони 1991 року. Зеленський зізнався — лише військовим шляхом досягти цього буде тяжко.

“Важко деокупувати всі наші території у кордонах 1991 року лише військовим шляхом. Це дуже багато часу, це дуже довга війна, це загрожує втратою багатьох людей. Розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили. Його позиції слабнуть, коли зростають їхні втрати. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають, донести до них цю інформацію”.

Що відбувається у морі?

Не менш важлива і перевага зараз у Чорному морі, там ЗСУ не дають спокою рашистам регулярно, навіть зараз українці шаленими темпами збирають 300 мільйонів на морські дрони під назвою “Sea Baby”, щоб вчергове підсмажити окупантів.

“У 2024 році ми продовжимо нашу успішну історію у Чорному морі. Я не буду вдаватися у деталі, але вони отримають кілька сюрпризів. Це дуже важливо”.

Про втрати

Запитав журналіст Зеленського і про втрати, адже якщо брати ту саму багатостраждальну і знищену Авдіївку, то лише там росіяни втратили понад 17 тисяч солдат трупами, а разом з офіцерським складом і трьохсотими, які можуть в будь-який момент теж стати двохсотими, то цифри втрат зростають до пів сотні тисяч. Які втрати в України — точних цифр ніхто не називає, президент конкретні цифри теж оминув, натомість назвав яке співвідношення із ворогом.

“Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів”.

Коли кінець війни?

Втім найголовніше, що хвилює українців нині — коли вже перемога. Здогадок і прогнозів — маса, провокацій щодо перемовин теж. За 2023 рік заголовки в усіх навіть світових ЗМІ горіли тим, що Путін готовий сісти за стіл. Кремлівський диктатор і досі переконує, що ніколи не відмовлявся від переговорів й мовляв цьому заважає лише указ Зеленського про неможливість вести переговори.

Оливи в вогонь підливає і те, що в травні цього року спливає термін Зеленського як президента, буде рівно пʼять років як він очолив державу. Тож на цьому теж люблять поспекулювати, оминаючи факт, що ще задовго й задовго до президентства Зеленського було ухвалено закон, що вибори у воєнний час проводити не можна.

“Ніхто не скасовував вибори. Закон говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку. Я маю найбільшу підтримку людей. Якби вибори відбулися, то обрали б мене, тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись”.

Замахи на Зеленського

У росіян, як би вони не старалися й не вкидали у маси, що от-от в Україні буде Майдан-3, скинути Зеленського не виходить. Як не крути, на початку війни він не втік й зміг об’єднати українців так, що під військкоматами прості хлопці днями стояли у чергах, а бабусі банками збивали ворожі дрони. Тож Зеленський зізнався, скільки він насправді був на межі життя та смерті, й як на нього полювали окупанти фізично, коли не спрацювала пропаганда.

“Після п'ятого мені вже стало нецікаво. Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює”.

Що треба для перемоги?

Зараз же у суспільстві різні настрої, але ми продовжуємо боротися, кожен українець мріє про закінчення війни й звісно, задається питаннями: коли кінець. Такі ж питання лунають і у світі. Тож Зеленський відповів.

“Не дуже справедливо питати в українців, коли закінчиться війна. Ми робимо все можливе, щоби вона закінчилася. Але давайте відверто: світ не дуже готовий до поразки Путіна. І світ боїться змін у Росії. Отже, коли світ зрозуміє, що Путін перетнув всі червоні лінії, що він не дуже адекватна людина, яка загрожує всьому світу, чий план — це знищення НАТО, — отож, коли це станеться, тоді війна і закінчиться. Я вірю лише у юридичні домовленості. Вірю у двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю. Вірю у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити”.

А таким, як Трамп, Зеленський пропонує приїхати до України й не розкидатися на весь світ своїми гучними й по факту, безглуздими заявами.

“Якби він приїхав до України, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха. Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну. Не обов'язково їхати зі мною на фронт. Достатньо поспілкуватися з людьми”.

Але не обійшлося на інтервʼю Зеленського і без приємних сюрпризів. До президента завітали не тільки журналісти, але й котики.

Зеленський дав інтервʼю за 5 км до лінії фронту для Fox News.



Оператор такий: який президент!? Тут котик бігає pic.twitter.com/eM0VVd8mgQ — Девід Не Духовни (@good_bad_lazy) February 23, 2024

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ІНТЕРВʼЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО ШОКУВАЛО СВІТ! Про Путіна, Трампа і кінець війни!

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