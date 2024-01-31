Коли і як закінчиться війна та що буде з Кримським мостом: нові приголомшливі прогнози Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відомий своїми прогнозами, які доволі часто збувалися. І от Буданов знову дав інтерв’ю, в якому заінтригував. Чого чекати від 2024-го українцям, що там у рашистів та коли знову запалає Кримський міст?

Про все це, а також про звільнення Криму, удари по Росії, нового вкрай потужного союзника Москви та інші прогнози Буданова, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росія легко обійшла санкції?

Це треба вже визнати усім, в тому числі і на Заході. Росія активно відновлює свої запаси: будує та модернізує нову техніку та навіть штампує ракети. Для цього всього рашистам потрібні сучасні західні комплектуючі.



Через санкції закупити їх стало значно складніше, втім ворог таки винайшов спосіб. І йдеться не про китайські аналоги, а про оригінальні комплектуючі просто з американських та європейських заводів. У Буданова знають про це і все фіксують.

У Путіна не все так “гладко”

Російсько-українська війна як той ненаситний монстр забирає не тільки людські життя, але й буквально зжирає військове обладнання тоннами. Обидві сторони випускають десятки тисяч артилерійських снарядів за добу, що робить їх одним з найдефіцитніших ресурсів на війні. Хоч цього і вкрай мало, Україні все-таки активно допомагає Захід, передаючи натівські гаубиці і снаряди до них. Російська ж військова машина живилась з радянських запасів, які ще колись здавались нескінченними.

Читайте провідні новини дня:

Але вийшло не так, як гадалося. Буданов заявив, що снарядного голоду бояться і рашисти. Власним виробництвом закрити дірку їм не вдасться. Довелося навіть відмовитись від кількох типів озброєння.

Путін знайшов нового “брата по зброї”?

Путін, схоже, знайшов собі друга, який залюбки вирішить його “снарядний голод”, але точно не просто так. Як раніше писали ЗМІ, в тому числі і російські пропагандисти, кремлівському діду уже пакують його “чорний чемоданчик” у Північну Корею. Там в іншого не менш одіозного диктатора Кім Чен Ина він проситиме радянські снаряди та ракети.

За словами Буданова, північнокорейські боєприпаси на фронті — не новинка. Уже залітали в Україну і корейські балістичні ракети. Рештки однієї з таких виявили у центрі Харкова, де нею рашисти 2 січня поцілили у щільну житлову забудову. Але їх може стати більше. За це Путін готовий продати Кім Чен Ину ще більш смертоносні технології.

І це все на фоні нового загострення на Корейському півострові. Як пише The New York Times, вже у найближчі місяці Кім Чен Ин може здійснити напад на Південну Корею. Політики та експерти поки не вірять у нову повномасштабну війну, утім не виключають, що комуністи таки спробують вдарити. Таке вже було у 2010 році, коли обидві Кореї по черзі обстріляли позиції один одного з артилерії. Тоді північні корейці дали задню, проте чи обійдеться вдруге? Особливо враховуючи те, що тепер за Пхеньяном може стояти Москва.

А ось кримчанам треба точно приготуватися. Комусь до повернення додому, а комусь — бігти чи плисти за Керченську затоку. У 2023 році чи не вперше Україна дала зрозуміти РФ, що Крим їй не втримати. ЗСУ майже нейтралізували російський флот на півострові: знищили кілька великих і малих кораблів, а решту бляшанок росіяни відігнали подалі до Новоросійська. Не забули в ГУР і про Кримський міст. На нього у Буданова є плани. Коли нарешті впаде незаконна забудова і чим вдарять по мосту наступного разу, розповів головний розвідник країни.

Чого чекати українцям цього року?

Куди рухається і чим закінчиться ця війна? Ці два питання — найголовніші для українців від початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 23-го очільник ГУР заявив, що картина проясниться лише в січні. Час вийшов, тож Буданов зробив новий прогноз і розповів про найближчі цілі рашистів, де ЗСУ вдалося зруйнувати плани ворога, і коли можна очікувати на відновлення українського контрнаступу?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПРОГНОЗИ БУДАНОВА: Коли і чим закінчиться війна? Що буде з Кримським мостом?

Читайте також: