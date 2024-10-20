Коли і як закінчиться війна в Україні: гучний прогноз командира зі спецпідрозділу ГУР

Як закінчиться війна в Україні? Прогноз командира зі спецпідрозділу ГУР вразив суспільство. Ба більше, президент України Володимир Зеленський називає ймовірну дату завершення війни вже наступного 2025 року. А колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що вийти з "затяжної" війни з Росією "практично неможливо".

Всі деталі розповіли журналіст в ексклюзиві TSN.UA.

Як закінчиться війна?

Війна в Україні не закінчиться цього листопада. Відбуватимуться саміти, але водночас – бойові дії з обох боків. Війна закінчиться угодами. Однак, у росіян є більше козирів, аніж в українців. Таку думку висловив командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков "Вікінг".

"Ми всі розуміємо, що війна закінчиться якимись угодами. Давайте будемо реалістами. Росія дуже велика, і якщо просто пройтися якимось переможним маршем, то потрібно буде чухати до Китаю, а то і до Японії, в ту сторону."

Він також звернув увагу на відсутність якихось крутих передумов, що Росія розвалюватиметься зсередини. Боєць Kraken гадає, що Україна дивитиметься в бік перемовин.

"Але питання в тому, з чим ми сядемо за стіл. У р*саків є карти козирні, а в нас одна крута карта – Курська область. Як буде далі? Це далеко не буде залежати від військових."

Командир саперної служби також назвав перебільшенням думки про те, що Крим легше звільнити від ворога, ніж Донецьку область. Він сказав, що для деокупації півострова, як і Донеччини, в України мають бути великі сили: "Забрати можна, а утримати?". А ще Шкірков нагадав, що в росіян у Криму є Чорноморський флот – досі є підводні човни, кораблі.

Кордони 1991 року

Ба більше, командир батальйону К-2, герой України Кирило Верес вважає, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року.

"Я не бачу зараз потенціалу й можливості вийти на кордони 1991 року. Скажу простіше. Якщо у нас нині є потенціал вийти на кордони 1991 року, то чому ми хоча б за Бахмут на сьогодні не вийшли?! Ми буквально вчора Вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991 року, а сьогодні залишаємо Вугледар? Не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду Притули "Зірку смерті" купив? Не купив. "Повернись живим" купив? Не купив."

Комбат зазначив, що зараз, навпаки, думає, щоб не втратити свою лінію окопів.

"Бо там – люди. От про що я зараз думаю. Я зараз думаю, на яких частотах літають російські дрони, щоб краще мій РЕБ працював. Де знайти кращий РЕБ. Я зараз думаю, до кого піти після цього інтерв'ю, хто допоміг би нашому підрозділу. Я думаю, як забрати 200-х, яких не змогли забрати. Я взагалі не думаю, як на кордони 1991 року вийти. Я думаю, як не втратити ті позиції, що в мене є. Ми йшли на кордон 1991 року в 2022-му, 2023-му, 2024-му. Вже через три місяці 2025-й, а ми продовжуємо йти. Тільки у зворотному напрямку. Треба стати, а потім говорити, що йдемо вперед. Це коли людина, яка йде на милицях, каже, що завтра побіжить марафон."

Верес наголосив, що піхота на фронті виснажена. До прикладу, його підрозділу потрібен відпочинок хоча б на 2-3 місяці, бо без цього батальйон "скоро закінчиться". Водночас Верес зауважив, що за фактом Україна безпосередньо в боях втратила не так багато територій, адже найбільші втрати були в перші дні війни.

Цитата: "Росія – така величезна країна, а за три роки війни забрала об'єктивно небагато. Хотіли ж забрати все. Те, що ми програли через когось, як л*хи в перші три години – не рахується. В боях у нас забрали дуже мало. Тобто ми, в п'ять разів менші, маємо забрати за три місяці у них все. Але наголошую – треба битися.

"Росія – така величезна країна, а за три роки війни забрала об'єктивно небагато. Хотіли ж забрати все. Те, що ми програли через когось, як л*хи в перші три години – не рахується. В боях у нас забрали дуже мало. Тобто ми, в п'ять разів менші, маємо забрати за три місяці у них все. Але наголошую – треба битися."

Закінчення війни у 2025 році?

Нагадаю, що Україна та світ почули новий План перемоги Зеленського. 16 жовтня президент України представив його у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків: перший пункт - ⁠геополітичний; другий-третій - військові; четвертий - економічний; п'ятий - безпековий. Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний. За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го – року.

За словами Зеленського, Оборонний пункт Плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. У цьому пункті теж є таємний додаток, який отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час.

За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

Президент України Володимир Зеленський також заявив – якщо партнери держави не підтримають План перемоги, цитую: "нам буде дуже складно". Якщо план не знайде підтримки з боку партнерів, "це буде такий привілей від світу для Росії", зазначив президент. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Брюсселі. Він уточнив, що серед іншого йдеться і про посилення бійців, і про запрошення України до НАТО.

Залужний підтримав План Зеленського

Вперше відреагував на План перемоги й можливе завершення війни у 2025 році і колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він підтримав План перемоги президента Зеленського. За словами Залужного, Україна бореться проти "досить потужної коаліції".

За його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна закінчилася. Залужний шокував ще однією заявою. Під час свого виступу у Лондоні він сказав, що вийти з "затяжної" війни з Росією "практично неможливо". Залужний нагадав, що ще 2023 року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти "значних успіхів розгромі Росії".

"Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається... майже неможливим."

Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози.

Нагадаємо, російсько-українська війна закінчиться угодами, проте у росіян є більше козирів, аніж в українців, вважає командир саперної служби спецпідрозділу ГУР Kraken Євген Шкірков "Вікінг".

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