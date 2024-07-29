Коли і як закінчиться війна в Україні: Портников назвав два сценарії

Ми можемо зараз укласти мир із Росією, якщо вона капітулює, але потім все одно повинні готуватися до нападу і знищення України.

Про це розповів журналіст та політичний аналітик Віталій Портников на YouTube-каналі Борислава Берези.

За його словами, в України є два варіанти — південно-корейський і в'єтнамський.

“Південно-корейський — це коли створюється лінія розмежування. Ніхто нікого не питає, погоджуєтеся ви на поступки, не погоджуєтеся. Просто там, де стоять армії, є лінія розмежування, яка може існувати 100 років. Південних корейців теж ніхто не питав, чи вони погоджуються на територіальні поступки. І на те, щоб в Пхеньяні були комуністи, вони не погоджувалися — просто така лінія розмежування існує. Вони і досі не погоджуються. От так країна і живе: з ракетами, з обороною, з американською підтримкою. Знаючи, що війна може в будь-який момент знову спалахнути”, — розповів Віталій Портников.

Південно-в'єтнамський варіант — це підписання мирної угоди.

“Це мирна угода, а потім через два роки ворог приходить і всіх добиває. І у вас є два-три роки просто щоб закінчити свої справи на території, яка є територією ризику. Обіцяли ж одне, а зробили фактично зовсім інше. Ну але, знову ж таки, населення саме вже було готове до цього. Більшість населення південного В'єтнаму просто залишилася на своїх місцях. А Сайгон, який зараз називається місто Хошемін, — півтора мільйони людей виселили. Так що, кияни, привіт. Не все так просто може бути в вашому житті”, — каже Віталій Портніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, коли Україна підготує мирний план.

Читайте також: