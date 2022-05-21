Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати

За словами Андрія Космача, невдовзі економіку РФ почне рвати на шматки, а стан здоров'я Путіна стрімко погіршиться.

В Росії від кінця липня 2022 року слід очікувати великої, однієї з найбільших в історії фінансово-економічної кризи.

У цей самий час почнеться третя хвиля воєнних дій в Україні. Це буде третя фаза війни, її апофеоз. Він відбудеться від кінця липня, зачепить серпень і, швидше за все, торкнеться і середини вересня.

Про це у розповів російський філософ і окультист Андрій Космач у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

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Що пророкують зірки

"Від кінця грудня 21 року місячні вузли перейшли у знаки осі Телець – Скорпіон, де вони пробудуть до липня 23 року. І всі основні події, безпосередньо пов'язані з долею Росії та України, формуватимуться і реалізовуватимуться саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень. Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни: це квітневе та травневе затемнення. Наступне затемнення – це жовтень-листопад 22 року, і, нарешті, найважливіша частина затемнень – сесія затемнень – це квітень та травень 23 року. Водночас я хотів би звернути вашу увагу на так звану умовну середину між двома коридорами затемнень. Наприклад, між весняною та осінньою сесією затемнень ця якраз умовна середина буде серпень місяць. Тепер саме про серпень місяць. Тому що всі важливі та фатальні події почнуть проходити та формуватися саме від кінця липня та серпень. Від 30 липня до 10 серпня буде кульмінація з'єднання Північного вузла з Ураном у Тельці. 31 липня Марс входить у 19-й градус Тельця, де перебуватиме Уран. І пізно ввечері, точніше з 31 на 1, відбудеться точне з'єднання Марса, Урана та Північного вузла. А 1 серпня ретроградний Сатурн перебуватиме на Місяці України. 7 серпня буде точна квадратура Сатурн-Марс. Тобто відбудеться повернення до того, що було закладено у циклі 5 квітня 22 року під час з'єднання Марса та Сатурна у Водолії", - повідомив філософ.

Економіку Росії почне рвати просто на шматки

Андрій Космач зазначив, що на Росію чекає серйозна фінансово-економічна криза.

"А тепер ми перейдемо на людське пояснення того, що на нас чекає від кінця липня цього року. По-перше, я вам одразу хочу сказати, - це фінансово-економічна криза. Економіку почне рвати просто на шматки. І на підтвердження цих слів я наведу цитату Ельвіри Набіулліної (керівниці Центробанку РФ - ред.), яка сказала, що запаси міцності російської економіки вистачить до кінця другого кварталу - початку третього кварталу, а далі Росія увійде в стан структурної трансформації. Тобто від кінця липня 2022 року слід очікувати великої, однієї з найбільших в історії Росії фінансово-економічної кризи", - наголосив він.

Коли настане перелом у війні

За словами Космача, у серпні-вересні у війні відбудеться корінний перелом на користь України.

"Друге – це початок так званої третьої хвилі воєнних дій в Україні. То буде третя фаза війни. Це не фінал – це апофеоз. Я повторюю, початок третьої хвилі якраз таки відбудеться з кінця липня, зачіпає повністю серпень і, швидше за все, торкнеться і середини вересня. Під час цієї третьої фази – апофеозу, повторюю – це не фінал, якраз відбудеться корінний перелом на користь України… ", - повідомив він.

Стан здоров'я Путіна сильно погіршиться, але переворота не буде

Філософ також прогнозує, що у серпні 2022 року почнеться сильне погіршення здоров'я президента країни-агрессорки РФ Володимира Путіна.

"У серпні почнеться сильне погіршення здоров'я нашого суверена, що підтверджують дуже багато факторів, включаючи його натальну карту та так званий солярний гороскоп. Справа в тому, що ми навіть знаємо хвилину народження суверена, що є великою рідкістю. А від серпня до кінця жовтня розпочнеться процес відходу суверена від влади та з влади. Де-юре він залишиться президентом, а де-факто вся повнота влади перейде до рук так званого колективного органу управління, який ми можемо назвати Держрадою, яка, до речі, внесена і до Конституції, вона там присутня. Питання в іншому: чи буде ця подія нам відома публічно, чи це постараються, як завжди, приховати. Але з іншого боку, ми чудово знаємо, що в умовах сучасної Росії шила в мішку не приховаєш, і все таємне колись стає явним. Ось дуже багато експертів, аналітики вважають, що в Росії можливий якийсь палацовий переворот, але, ви знаєте, на жаль, ці експерти та аналітики видають бажане за дійсне. Ви знаєте, просто його, цей переворот, нема кому робити. Я вам поясню чому. Усі чиновники, всі олігархи і всі силовики – це дерев'яні солдати Урфіна Джуса, де у ролі Урфіна Джуса виступав сам російський суверен. Це його діти, це його твори, створені ним за його подобою та образом. Вони йому віддані. Але відданість їх базується тільки на одному - на страху, і ні на чому більше", - зауважує Космач.

Коли закінчиться війна

Філософ також передбачив фінал війни та орієнтовний час її завершення. Водночас Космач наголосив, що цей прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології. Це галузь астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй і великих груп людей, метеорологічні умови і землетруси та інші важливі світові події.

"І ось тепер ми переходимо до фіналу цієї спецоперації чи війни. Фінал припаде на кінець, я повторюю – на кінець 22 року та початок 23 року. Точно – це січень, лютий і швидше за все – середина березня. Саме в цей час буде поставлено фінальну крапку – перемогу України", - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про головний курс для України – місце серед рівних. Він наголосив, що завдяки послідовній політиці, Україна може бути членом європейських альянсів та союзів.

Перемога для України - це повернення до 24 лютого, а потім - забрати і решту територій: інтерв'ю Зеленського - ТСН

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