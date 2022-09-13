Коли і за яких умов розпочнеться контрнаступ на Донбас: відповідь Жданова

Після стрімкого звільнення Харківщини зараз настане пауза для формування нової лінії оборони Збройними силами України та стягування резервів.

На сьогодні у нас є прекрасна можливість закінчити комбінований контрнаступ на Херсонському напрямку.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов інтерв'ю ТСН.ua.

"Зараз буде невеличка пауза. Ми повинні підтягнути тили, резерви, сформувати фронт і далі продовжувати стягувати резерви. Як тільки буде сформована чергова хвиля резерву, яка буде здатна провести аналогічну операцію, тоді наше командування вирішить, де і на якому напрямку наступати", - наголосив він.

Жданов наголосив, що під час контрнаступу ЗСУ фактично ліквідували Слобожанський та Харківський напрямки.

"Є як позитивні, так і негативні сторони цього. Ми фактично ліквідували Слобожанський та Харківський напрямки. Ізюмського угруповання не існує, але ті війська, які відступили у Луганську та Донецьку область, збільшать щільність військ на цих напрямках. І для нас це буде уже більшою проблемою в плані прориву оборони та початку контрнаступальних дій. Тобто нам треба буде нарощувати більше сили для контрнаступу на ці напрямки. Коли ми підемо знову в контрнаступ, нам треба буде діяти поступово", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, щоелітні російські танкісти так тікали з поля бою, що загубили "росгвардійців".

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