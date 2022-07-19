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Коли і за яких умов Україна зможе завдавати удари по базах окупантів в Криму: військовий експерт відповів

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Коли і за яких умов Україна зможе завдавати удари по базах окупантів в Криму: військовий експерт відповів

ЗСУ зможуть завдавати ракетних ударів по окупованому Криму під час звільнення Херсонщини.

Це необхідно для того, щоб знищити російську систему ППО та надати можливість працювати авіації. 

Про це в етері 1+1 під час телемарафону сказав військовий експерт Михайло Самусь. 

"Крим - це українська територія. Але у нас зараз ракети до HIMARS мають дальність 70 кілометрів. Є інформація, що скоро у нас будуть ракети до 120 кілометрів. Можливо вже є. І якщо розпочнеться наступ на Херсонському напрямку, то рано чи пізно у нас до Криму буде і 80, і 120 кілометрів. Тоді ми завдаватимемо удари по Криму для того, щоб знищувати там засоби ППО. Бо завдання HIMARS знищувати ППО противника, яке зараз не дає можливість працювати українській авіації. А під час наступу авіація дуже важлива, а тому ми будемо її використовувати", - сказав Самусь. 

Нагадаємо, російські окупанти скаженіють від успіхів ЗСУ. Водночас очільник Кремля Путін вимагає від генералів окупації Донецької та Луганської областей.

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