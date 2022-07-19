Коли і за яких умов Україна зможе завдавати удари по базах окупантів в Криму: військовий експерт відповів

Це необхідно для того, щоб знищити російську систему ППО та надати можливість працювати авіації.

Про це в етері 1+1 під час телемарафону сказав військовий експерт Михайло Самусь.

"Крим - це українська територія. Але у нас зараз ракети до HIMARS мають дальність 70 кілометрів. Є інформація, що скоро у нас будуть ракети до 120 кілометрів. Можливо вже є. І якщо розпочнеться наступ на Херсонському напрямку, то рано чи пізно у нас до Криму буде і 80, і 120 кілометрів. Тоді ми завдаватимемо удари по Криму для того, щоб знищувати там засоби ППО. Бо завдання HIMARS знищувати ППО противника, яке зараз не дає можливість працювати українській авіації. А під час наступу авіація дуже важлива, а тому ми будемо її використовувати", - сказав Самусь.

Нагадаємо, російські окупанти скаженіють від успіхів ЗСУ. Водночас очільник Кремля Путін вимагає від генералів окупації Донецької та Луганської областей.

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