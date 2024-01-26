Коли кінець війни: сигнали Путіна Заходу та гучні заяви США

Президент Росії Володимир Путін таємно надсилає сигнали Заходу. Видання Bloomberg стверджує, що російський диктатор нібито готовий закінчити війну проти України і вже повідомив про це США, але є нюанс.

Про що йдеться, як на цю інформацію реагує Кремль та як далі можуть розвиватися події, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Путін поставив умови?

Ніколи такого не було і от знову. Американські журналісти вкотре накопали ексклюзивів просто зі столиці мордору. Як повідомляє Bloomberg, неназвані джерела, наближені до Путіна, стверджують, що той “непрямим шляхом” надсилає сигнали Заходу, зокрема США, що уже готовий домовлятися про мир з Україною. Однак є одне але. Диктатор нібито готовий до миру, але за умови, якщо Україна “подарує” Росії тимчасово окуповані території. В обмін на це Кремль нібито готовий відмовитися від інших хотілок.

“Люди, близькі до Кремля, які побажали не називати їх для обговорення питань, які не є публічними, сказали, що сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. Путін, за їхніми словами, може бути готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть остаточно відмовитися від опозиції можливому членству в НАТО — загроза якого була центральним російським виправданням для вторгнення.

Але це обійдеться ціною, яку Київ категорично відкинув — визнання контролю Кремля над територією, яку він окупував останніми роками, яка зараз становить приблизно 18% території України, включаючи землі, захоплені після початку його вторгнення два роки тому”, — повідомляє Bloomberg.

Що задумав Путін?

Хто взагалі питав у Путіна, брати Україну в НАТО чи ні? Згоду на це дають лише країни-члени Альянсу. Так, це нелегкий шлях, особливо коли у тебе в країні війна, але до чого тут Путін? А друге питання — хтось у цивілізованому світі ще продовжує вірити у маячню, що просуває Путін? У проміжках між боротьбою з гендерно нейтральними туалетами, знищенням неіснуючих баз французьких найманців та відвертим ракетним тероризмом по всій Україні, він заговорив про мир?

Кремль хоче надурити Захід

Західні журналісти також на цьому справедливо акцентують увагу. Вони припускають, що Путін таким чином лише пускає пил в очі. До того ж, медійники запитали, чи отримував хтось із Вашингтона меседжі диктатора? Виявилось, що у Білому домі про це чують уперше.



“Офіційні особи в США кажуть, що не знають про подібні російські увертюри, які можуть бути лише “розвідкою потенційних можливостей”, і не бачать жодних ознак того, що російський президент серйозно налаштований шукати спосіб припинити бойові дії, які зайшли у глухий кут, беручи до уваги, що війна триває майже третій рік.

Натяки на відкритість Росії до переговорів — навіть якщо вони нещирі — можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України, ізолюючи Київ і підриваючи зусилля президента Володимира Зеленського заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід Росії з території України”, — йдеться у повідомленні Bloomberg.

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До речі, Bloomberg — не перше видання, яке пише про нібито сигнали Путіна. Раніше журналісти The New York Times також “грішили” подібними інсайдами. Тоді їхні джерела у Кремлі заявляли, що Путін готовий заморозити війну.

Чому мир малоймовірний?

Не турбує медійників навіть той факт, що і Україна, і Росія жорстко і публічно відкидають будь-які перемовини не на своїх умовах. На словах рашисти хочуть денаціфікувати Україну, а насправді знищити і їхня риторика незмінна. Одразу після виходу статті з'явилася і реакція Пєскова на нібито сигнали Путіна: “Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности”.

Україна не відмовиться від територій

А Україна взагалі не допускає розмов про те, що Київ може навіть в теорії відмовитися від Донецька, Луганська, Маріуполя, Мелітополя і Криму та інших тимчасово окупованих територій. Ще восени 2022 року рішенням РНБО було заборонено представникам України вести будь-які перемовини з Путіним.

У США ж, схоже, на мир у 2024 році не чекають. У Вашингтоні розраховують, що за допомогою Америки впродовж цього року Україна не тільки стане сильнішою, але й отримає кращі позиції, щоб самотужки визначати своє майбутнє. До того ж, Україна має наступати і тільки так вона переможе. Це і є стратегією Штатів в Україні, заявив 25 січня помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн: “Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета”

Перипетії в США

Єдине, що поки заважає США ще більше допомагати Україні — це внутрішні перипетії навколо мексиканського кордону. Саме ці непорозуміння не дають конгресменам проголосувати за бюджет на підтримку України, Ізраїля та Тайваню — усі три питання є вкрай важливими для безпеки США, тож і демократи, і особливо республіканці намагаються шантажувати ним один одного, тим самим банально затягуючи рішення.

Закрити ж діри в американській допомозі Україні мають партнери з ЄС. За словами єврокомісара Тієррі Бретона, Союз зможе збільшити виробництво артилерійських снарядів аж до 1,3 мільйонів на рік. Більше у 24-му допомагатимуть і німці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц недавно оголосив про збільшення витрат на Україну аж у 1,5 рази — до 8 мільярдів євро. А колись Німеччина не дуже хотіла передавати Україні навіть шоломи.

“Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті. Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі”, — заявив Шольц.

Україні потрібно більше грошей та зброї, вважає Генсек НАТО Єнс Столтенберг: “Союзникам по НАТО і Європейського Союзу необхідно активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу”.

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