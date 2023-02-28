Коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ: експерт здивував оптимістичним прогнозом

На думку експерта, до кінця квітня можна очікувати на контрнаступ ЗСУ.
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом — протягом місяця-двох.
Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю ТСН.ua.
"Моє внутрішнє переконання таке — контрнаступ може початися протягом 30-60 найближчих діб. Тобто до кінця квітня можна очікувати на контрнаступ ЗСУ. Зараз багато чого залежить від нашої логістики, насиченості наших тилів людьми. Ці 8 бригад (штурмові бригади "Гвардії наступу" МВС – Ред.), які створюються, їх треба навчити. Звичайно, багато чого залежить від боєприпасів — це техніка, яка зараз їде в Україну з країн Заходу", — зазначив Ступак.
За його словами, вже з’явилися фото- і відеоматеріали того, як завантажуються та маскуються американські БМП, які їдуть до України.
"Треба наситити наші тили технікою, запасними частинами, щоб у разі ураження техніки її можна було швидко відремонтувати без необхідності везти її в Польщу або ще далі", — додав експерт.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що ЗСУ готуються до контрнаступу, який може статися вже навесні 2023 року.
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес теж вважає, що контрнаступ Україна має розпочати навесні.
За даними Politico, Білий дім радить Україні швидше починати контрнаступ.
Представник військової розвідки України Вадим Скібіцький розповідав, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ.
Колишній радник ОП Олексій Арестович заявляв, що проведення українського контрнаступу стримує лише недостатня кількість озброєння та військової техніки від західних партнерів.