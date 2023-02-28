Коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ: експерт здивував оптимістичним прогнозом

На думку експерта, до кінця квітня можна очікувати на контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом — протягом місяця-двох.

Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю ТСН.ua.

"Моє внутрішнє переконання таке — контрнаступ може початися протягом 30-60 найближчих діб. Тобто до кінця квітня можна очікувати на контрнаступ ЗСУ. Зараз багато чого залежить від нашої логістики, насиченості наших тилів людьми. Ці 8 бригад (штурмові бригади "Гвардії наступу" МВС – Ред.), які створюються, їх треба навчити. Звичайно, багато чого залежить від боєприпасів — це техніка, яка зараз їде в Україну з країн Заходу", — зазначив Ступак.

За його словами, вже з’явилися фото- і відеоматеріали того, як завантажуються та маскуються американські БМП, які їдуть до України.

"Треба наситити наші тили технікою, запасними частинами, щоб у разі ураження техніки її можна було швидко відремонтувати без необхідності везти її в Польщу або ще далі", — додав експерт.