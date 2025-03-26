Коли може закінчитися війна в Україні: Жданов ошелешив прогнозом

Скільки років ще триватиме війна в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов дав прогноз, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, якщо дива не станеться, нас чекають ще роки війни.

У коментарі сайту ТСН.ua він зазначив, що багато українців сподіваються, що після завершення перемовин в Ер-Ріяді в Україні настане мир.

Втім, на думку експерта, навіть про тимчасове перемир’я або про реальне припинення атак по енергетиці з Росією домовитися неможливо.

Так, противник уже погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, водночас не припиняв обстріли українських міст ні на день і не збирається зупинятись.

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За словами Олега Жданова, в України сьогодні немає вибору. Ми будемо змушені закінчити війну військовим шляхом або має статися диво.

“В тому сенсі, що західний світ повинен зайняти чітку позицію. Припинити боятися Росії. Це на межі фантастики. Знову ж таки, якщо б нам надали необхідну кількість зброї, ми могли б уже давно вирішити це питання військовим шляхом. Але ні. Якщо Дональд Трамп каже, що “Путін – гарний хлопець”, якщо він у нього вірить, і він не хоче – він може, але не хоче застосовувати проти Росії реальні санкції, які б закінчили цю війну на умовах справедливого миру”, – каже Олег Жданов.

Він звернув увагу, що президент Володимир Зеленський першим озвучив фразу “справедливий мир”. Вона замінила в його формулюваннях “кордони 1991 року”.

“Сьогодні “справедливий мир” згадують західні партнери, а наше керівництво каже вже про щось на кшталт “достойного миру”. Умєров сказав “достойний мир”. Що таке достойний мир? Про що йдеться? Тож я не бачу іншого виходу, ніж військовий шлях. Дипломатичного шляху не проглядається доти, доки США стоять на боці Кремля, а Європа не може наважитися надати нам підтримку і зайняти чітку політичну позицію. Якщо дива не станеться, на нас ще чекають роки війни”, – вважає Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що вночі Росія атакувала Україну 117 безпілотниками. Читайте, які регіони були під ударом.

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