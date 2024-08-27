Коли можливі переговори України з Росією: відповідь Клімкіна

Переговори між Україною та Росією будуть, але вже після американських виборів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

"Що буде з переговорами на короткій дистанції - я вважаю, що нічого. Оскільки говорити, по-перше, можна з РФ лише з позиції сили. Другий момент - Путін дуже хоче переговорів, але він хоче переговорів не з нами, а зі США та Заходом. Він вважає, що він веде війну на нашій території з Заходом. Це його логіка. Але він прекрасно розуміє, що Захід йому не перемогти. І нас не перемогти. Я вважаю, що переговори будуть. Вони навряд чи будуть серйозними до моменту, коли перезавантажиться наступна американська адміністрація. Непублічні розмови - це все можливо. Вони завжди відбуваються - так побудована зовнішня політика", - сказав він.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з Україною, і назвав свої умови. Аналітики кажуть, що Путін імітує зацікавленість у переговорах.

У Зеленського наголосили, що Україна в жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін очікує, що Захід втомиться від України, і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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