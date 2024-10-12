Коли настане кінець світу: у записах Ньютона знайшли передбачення

Вчені заявили, що знайшли у записах Ньютона передбачення дати кінця світу. Свідками цієї події можуть стати чимало людей, які живуть на планеті зараз. Про які дати та рік йдеться – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Видатний науковець Ісаак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, водночас був глибоко релігійною людиною і власне у записах видатного науковця знайшли відомості про кінець світу. Ба більше, вчені заявили, що чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

Отже, Ньютон визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквальним "Царством Небесним" на Землі. Він вірив у Друге пришестя Христа в середині XXI століття, який буде правити впродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ створить "квітуче і вічне Царство" в Ізраїлі. За розрахунками Ньютона, "кінець світу" повинен настати у 2060 році.

"Це може статися пізніше, але я не бачу причин для кінця світу раніше", – заявив дослідник праць Ісаака Ньютона Стівен Снобелен.

За його словами, науковці знали про це передбачення вже давно, однак публічно про нього заговорили лише зараз.

"Для багатьох відкриття того факту, що вчений був палким вірянином, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало чимось на кшталт шоку", – пояснив Снобелен.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКОРО КІНЕЦЬ СВІТУ?! У записах Ньютона знайшли передбачення!

Що кажуть про кінець світу астрофізики

Коли Ісаак Ньютон проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалась дуже далекою, але сьогодні "до кінця" залишилося всього 36 років. Тобто чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

Раніше спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. За їхніми словами, причиною стане Сонце. За підрахунками вчених, повне знищення Землі відбудеться не раніше, ніж через 100 мільярдів років.

Вчені зазначають, що орбітальна нестабільність у Сонячній системі може призвести до зіткнення Землі та однієї з інших планет земної групи. Однак ймовірність цього явища становить менше ніж 1%.

Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем. Згодом воно перетвориться на червоного гіганта. Коли водень виснажиться в ядрі Сонця, зовнішня оболонка почне розширюватися.

Після цього зірка втратить значну кількість маси, що призведе до розширення орбіти Землі. Але вона не буде настільки великою, щоб уникнути взаємодії з нижніми шарами атмосфери Сонця. Тоді Земля почне випаровуватися.

Що хвилює астрологів та мольфарів в Україні

Тим часом українських астрологів та мольфарів хвилюють зовсім інші питання: закінчення війни, повернення окупованих територій та важкі випробування для нашої держави. Нещодавно вони вразили новими передбаченнями.

Один із найбільш оптимістичних прогнозів стосується подій, що можуть розгорнутися у 2024-2025 роках. Зокрема, астрологиня та тарологиня, відаюча Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями.

"Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій", – сказала відаюча.

Ба більше, тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятись, але водночас він шукає вигоду для себе.

"Карти кажуть — він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є", – зазначила відаюча.

Також вона зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин можуть перемоги ЗСУ на фронті.

"Він бачить, що у нас великий військовий натиск. І йде до того, що ми можемо відвойовувати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік", – зауважила вона.

Тарологиня підкреслила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Однак, цей вихід не буде комфортним ні для України, ні для Росії.

"Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки", – сказала вона.

Вона також передбачила зміни на фронті. Відаюча Ма Ірина, прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статись наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою.

"Ми говоримо більше про кінець осені, початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет, нам дадуть допомогу. І вони тікатимуть з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, хто покаже їм, що їм треба тікати, буде якась персона, яка по суті скаже, що для них – це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть, ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікатимуть", - сказала вона.

Які будуть результати перемовин

Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. Цікаве передбачення тарологиня зробила і щодо Камали Гарріс. Зокрема, саме їй часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні.

Відаюча Ма каже, що вона не бачить по картах, що саме Гарріс зупинить війну в Україні. Проте вона зазначила, що є така ймовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили. Водночас тарологиня передбачила, що якщо Гарріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну.

"Це станеться не в перші місяці, бо їй спочатку треба буде про себе заявити, як про чесну людину, яка дбає про свій народ", - пояснила відаюча Ма.

Своєю чергою Астролог Алакх Ніранжан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у вересні-жовтні 2024 року, то війна може швидко закінчитися.

"Період від травня 2024-го до квітня 2025 року – це період можливостей для України. Період, коли Україна змінює правила гри. Те, що відбувається під Курськом – це перший дзвіночок, але не останній. Якщо Україна скористається тими можливостями, які у неї є у вересні-жовтні цього року, то дуже скоро це закінчиться. Але якщо зараз Україна покаже нерішучість, то після квітня 2025 року все повернеться в етап застою, болота", – сказав він.

Однак, Алакх Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 2024 року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати вирішальними у війні.

"Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме. Але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді", — сказав Алакх Ніранжан.

Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область.

"Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно "здується". Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватись ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватись за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни", — сказав він.

Однак, він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії.

"На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення. Бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці — найкращі воїни на Землі. Але все одно все вдасться повернути", — сказав Алакх Ніранжан.

Чи продовжуватиметься війна у 2025 році

Примітно, що переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме.

"Наступний рік — аж до травня воєнні дії хвилями йдуть. Тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада, не уточнюйте де, я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру. 5.10 цього року, 10.05 та 5.10 наступного року — запам'ятайте ці дати", — наголосила тарологиня.

Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії.

"Вони трошки попсують цей світ. І знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити", — сказала Яна Пасинкова.

Передбачення мольфарів про закінчення війни в Україні

Водночас і більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже – переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом.

"Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре. (Інші) держави поможуть. Україна мала б процвітати... Так мені здається, що мали б Крим повернути... Повернеться все на Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.

Про перемогу України каже і мольфар Василь. На питання кореспондентки про те, чи буде перемога наступного року, він відповів: "ну а як же... Побачиш, і я побачу, і ти побачиш... Переможемо, все вийде, добре буде".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками й передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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