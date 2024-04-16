Коли отримаємо допомогу від США: шанси України збільшилися, але все залежить від поступок Трампа та Байдена

Після понад півроку блокування республіканцями й особисто Дональдом Трампом, ймовірним кандидатом у президенти від Республіканської партії, пакету подальшої військової допомоги Україні на $60 млрд, здається, що, нарешті, крига скресла. В понеділок, 15 квітня, після зустрічі з фракцією республіканців у Палаті представників, її спікер Майк Джонсон дописав у соцмережі Х, що пропонує винести на розгляд чотири окремі законопроєкти допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та ще один про "додаткові заходи протидії ворогам і зміцнення нацбезпеки" (щодо останнього, мова йде про заборону Tik Tok, дозвіл на використання заморожених активів РФ, ленд-ліз та позики на гуманітарну допомогу – ред.).

З одного боку, добре, що республіканці принципово погодилися розглянути питання допомоги Україні, а спікер Джонсон – винести його на голосування окремим пакетом. Бо, до особистої публічної згоди на це Трампа, хоч і у формі кредиту, попереднього "так" і на це не було.

З іншого боку, раніше Джо Байден обіцяв заветувати будь-який окремий законопроєкт щодо допомоги Україні, якщо він також не включатиме Ізраїль і Тайвань. Демократи наполягають на голосуванні в Палаті представників вже схваленого в лютому Сенатом пакету на $95 млрд, який якраз і об’єднує Україну, Ізраїль і Тайвань.

До того ж, не треба забувати, що будь-які рухи пакету подальшої допомоги Україні можуть обернутися для Майка Джонсона негайною відставкою. Відповідне подання Марджорі Тейлор Грін, яка в Палаті представників представляє групу MAGA (скорочено від передвиборчого слогану Трампа Make America Great Again - "Зробимо Америку знову великою" – ред.) й називала українців "нацистами", вже є.

Тому, дійсно, після атаки Ірану по Ізраїлю, Україна стала на крок ближча до схвалення Конгресом США подальшої військової допомоги. Проте, є дуже багато політичних протиріч, які республіканцям і демократам ще доведеться подолати. Не виключено, що пакет допомоги Ізраїлю ухвалять вже протягом тижня, а питання України знову відкладуть на невизначений час. Але можливі й інші варіанти. Про все це ТСН.ua докладно розкаже в цьому тексті.

Всі чотири законопроєкти, про які оголосив Майк Джонсон, Палата представників може розглянути вже протягом найближчого тижня, поки законодавці знову не роз’їхалися працювати по своїх штатах. Раніше ТСН.ua вже писав, що й без схвалення нового пакету допомоги Україні на $60 млрд, який блокується в Конгресі вже понад півроку, Адміністрація Байдена ще має в своїх "резервах" трохи менше $4 млрд. Саме з них у березні Київ отримав черговий пакет військової допомоги на $300 млн.

Проте питання подальшої підтримки України як Адміністрація Байдена, так і команда Трампа, використовують як політичний важіль тиску у перевиборчих перегонах. Тому, дійсно, можна сказати, що іранська атака на Ізраїль наблизила Україну до отримання американської допомоги. Адже до цього здавалося, що справа в повному глухому куті. Проте зараз ставки надвисокі як для Києва, так і Тель-Авіва.

В інтерв’ю американському телеканалу PBS Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося знищити Трипільську ТЕС на Київщині саме через брак у України ракет-перехоплювачів до систем ППО, й без американської допомоги шансів на перемогу у України не буде. Наразі, за його словами, співвідношення артснарядів на фронті 1 до 10 на корить Росії. Це те, про що тиждень тому попереджав командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, коли говорив у Сенаті, що Росія вистрілює у 5-6 разів більше артилерійських снарядів, ніж Україна, й ця диспропорція за кілька тижнів може збільшитися до "10 до 1".

Не дивлячись на те, що Вашингтон і ключові європейські столиці переконують Ізраїль не завдавати удару у відповідь по Ірану, щоб не спровокувати неконтрольовану ескалацію, яка може призвести до справжньої війни в регіоні, військова підтримка Тель-Авіву з боку США й без цього теж потрібна. Адже війна проти терористичного ХАМАСу ще не закінчена, як би Захід не спонукав Ізраїль до встановлення перемир’я в Газі.

"Коли Ізраїль зіштовхнувся з жорстким нападом Ірану, Америка має продемонструвати рішучість та підтримати нашого важливого союзника. Світ має бачити – Ізраїль не сам. Я продовжу роботу з Білим домом, щоб наполягати на належній реакції. Підрив підтримки Ізраїлю з боку Адміністрації Байдена та замирення Ірану сприяли цим жахливим подіям", - дописав Майк Джонсон у соцмережі Х у відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.

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Шкода, що таких самих дописів від спікера Палати представників ми не бачили щодо України. Хоча, ще до атаки Ірану по Ізраїлю, після зустрічі Джонсона з Трампом, останній заявив, що принципово не проти голосування Конгресом пакету допомоги Києву, але "у формі кредиту, а не подарунка". Багато експертів побачили в цій заяві "зелене світло", мовляв, головне, що Трамп нарешті сказав "так", а далі вже справа техніки в Конгресі. Проте, насправді, тоді ж колишній американський президент також додав: "Але набагато важливішим для мене є той факт, що Європа має зробити крок вперед і дати гроші. Якщо вони не дадуть співмірно, мені буде прикро, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми".

Тому наразі є три можливих варіанти розвитку подій у Конгресі США.

Перший. Руками спікера Джонсона, Трамп і надалі блокуватиме продовження військової підтримки України, бо вважає, що Європа має дати мінімум стільки ж грошей. Також не виключено, про що вже раніше писав ТСН.ua, що колишній американський президент вірить у можливість домовленості з Путіним в разі своєї перемоги на президентських виборах у США в листопаді, тому блокує зараз все, що стосується України, щоб на цьому не зіграла Адміністрація Байдена. На користь цього сценарію працює той факт, що наразі республіканці майже не згадують про посилення безпеки на кордоні з Мексикою, хоча ще кілька місяців тому саме цим активно шантажували Адміністрацію Байдена, блокуючи допомогу Україні.

Другий. Раніше Джо Байден обіцяв заветувати будь-який ухвалений пакет допомоги Ізраїлю, який не включатиме Україну. У понеділок, 15 квітня, лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс це ще раз підтвердив, заявивши, що має бути проголосований вже ухвалений у лютому Сенатом пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд. Тому не виключено, що демократи в Сенаті можуть заблокувати ухвалені Палатою представників законодавчі ініціативи Майка Джонсона.

Третій. Якщо навіть демократи в Палаті представників і погодяться розділити питання подальшої допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на три різні законопроєкти, й всі вони будуть ухвалені, не факт, що вони так само легко пройдуть і Сенат. Адже до них, як демократи, так і республіканці, можуть подати поправки, що знову потребуватиме погодження Палатою представників.

До того ж, не треба забувати, Марджорі Тейлор-Грін пригрозила Майку Джонсону, що він може й не залишитися спікером Палати представників після осінніх виборів (на листопад заплановані не лише президентські, а й вибори третини Сенату та всієї нижньої палати), якщо республіканці збережуть там свою більшість. Умов вона не назвала, проте не складно здогадатися, що ключова – це допомога Україні, точніше її відсутність.