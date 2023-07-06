"Коли п’яний, планка падає": свідки і сусіди розповіли, що побиття жінки закарпатським майором - не перший випадок

В Ужгороді поліція повідомила про підозру співробітнику військкомату, який побив дружину військового. У магазині підозрюваний побачив чоловіка в однострої ЗСУ і грубо зажадав пояснень, чому той не на фронті. Коли пара спробувала викликати поліцію, в хід пішли кулаки, йдеться в ТСН.

“Врізав мене у щелепу і коли я вже лежала, він вдарив мене також правим кулаком в скроню, - так для Тетяни закінчився похід по продукти.

З чоловіком-військовим вони зайшли до магазина на околиці Ужгорода. Там один з покупців, помітивши людину в формі, присікувався з питанням, чому не на фронті. “Він був дуже п’яний й дуже агресивно налаштований. Окрім словесних претензій, почав нас штовхати в плечі, в голову… Кілька разів ось так мене стукнув”, - розповідає жінка.

Чоловік Тетяни комісований після поранення та контузії і саме це, каже жінка, він розповів назнайомцеві, що представлявся майором. “Але здається цей чоловік мав щось своє на розумі й не дуже слухав ці аргументи. То ми йому сказали, що ми виходимо і викликаємо поліцію”, - пригадує Тетяна.

Нетверезий рушив слідом, наздогнавши подружжя на автобусній зупинці, почав погрожувати військовому, але раптом – розповідає Тетяна -, розвернувся до неї, вдарив двічі кулаком в голову й втік.

Нападником виявився працівник Закарпатського обласного військомату – 55-річний майор Костянтин Варі. Його невдовзі затримала поліція і зафіксувала, що був нетверезий. Продавчиня, що стала свідком інциденту запевняє, чоловіка знає добре і то була його звична поведінка. “Якщо в п’яному вигляді дуже не добре… До всіх чіпляється. Може вдарити. Були такі випадки, неодноразово”, - розповідає вона.

Сусіди працівника військомату, який напав на жінку, розповідають, він,найвірогідніше, живе сам, бо дружину його давно тут не бачили, дітей не мав. Випивав кажуть часто і під чаркою завжди був агресивним. “Коли він п’яний, то в нього рейки їдуть, планка в нього падає і все”, - запевняють сусіди.

У Закарпатському обласному центрі комплектування кажуть, Костянтин Варі працює в них близько трьох років, раніше воював в АТО. Про його проблеми з алкоголем, запевняють, не знали. Зараз, мовляв, триває службове розслідування, майор чекає на звільнення. “Це є ганебно і подібного не відбувалося, тобто це перший випадок у його службовій кар’єрі, але разом з тим, якщо факт підтверджується, він понесе суворе покарання”, - каже керівник прессужби Закарпатської ОТЦК Андрій Акімов.

Водночас справу розслідує поліція - офіцеру вже повідомили про підозру. “Від штрафу до виправних робіт… Така санкція статті у нашому кримінальному законодавстві. Тобто мова тут іде про умисне легке тілесне ушкодження”, - кажуть в поліції.

Потерпіла сподівається, що нападник отримає справедливе покарання, принаймні після резонансу, який спричинила її розповідь у соцмережах. “Мені і особливо моєму чоловіку – військовому, просто соромно, що у лавах ЗСУ є такі люди. Для нього це плювок в обличчя. Він рік був на фронті, був у запеклих боях, пройшов пекло і робив це не для того, щоб п’яний майор в погонах бив його жінку”, - обурюється Тетяна.

Потерпіла сподівається, що нападник отримає справедливе покарання, принаймні після резонансу, який спричинила її розповідь у соцмережах.

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