Коли почнуться заморозки та мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на листопад

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от триватиме місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод.

Яким буде листопад - у матеріалі ТСН.ua.

Холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною.

"Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться від +12-13 градусів удень, далі кілька днів буде +5-7 і знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.

Погода на тиждень

Новий антициклон принесе погоду без дощів і суцільної хмарності. Про погоду на цей тиждень розповіла синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA.

За її прогнозами, 4 листопада мокрий сніг можливий на північному сході країни. Це залишки атмосферного фронту, який проходив днями над Україною. Але далі прийде новий антициклон, який принесе суху погоду і з меншою хмарністю.

Температура залишатиметься в тих самих межах, які були в попередні дні.

Натяку на потужні циклони й опади в найближчій синоптичній перспективі немає, запевнила вона. Водночас фахівці "Українського гідрометцентру" повідомили, що середня місячна температура повітря у нинішньому листопаді буде, як і торік, у межах норми майже на всій території України. Лише на сході і південному сході – дещо вища за норму. Однак, це менше, ніж на один градус.

Морози вже близько

Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, листопад – перехідний місяць від осені до зими, пора передзим′я. Воно починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу. У північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах – 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла.

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступить у свої права вже на третій день: денна температура швидко впаде від +10-12 градусів до +5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а, враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними.

Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами.Однак далі буде похолодання.

Яка температура буде взимку

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Вона коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть.

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