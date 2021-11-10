Коли потрібно "перевзуватись" в зимову гуму та скільки це коштує: експерти дали поради водіям

Коли потрібно "перевзуватись" в зимову гуму та скільки це коштує: експерти дали поради водіям

Експерти пояснюють, що вже зараз потрібно замінювати шини.

У Києві температура повітря вночі опустилась до -5 градусів морозу. Через це мости у столиці почали обробляти протиожеледними засобами, а на шиномонтажах подекуди вже утворюються черги. Скільки коштує заміна шин та чи потрібно це робити зараз, про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У Києві поки немає великих черг на шиномонтаж, проте майстри кажуть, що вже скоро вони будуть. Деякі водії вирішили вже зараз "перевзути" своє авто. Серед них і Василь та Євген. Водії розповідають, що заміна шин в їхніх автомобілях коштує 450-500 гривень.

Сервіси із шиномонтажу в столиці працюють за попереднім записом, щоб не було "живих" черг. Але під час ажіотажу, каже шиномонтажник Юрій, який працює у цій справі вже 10 років, "жива" черга вже традиційно з'явиться паралельно із записом, і водії чекатимуть чи не по кілька годин.

"Найбільша черга тоді, коли з'являються перші морози і сніги", - каже шиномонтажник Юрій Богуш.

Новини Києва: мости почали обробляти протиожеледними засобами - скільки коштує перевзути авто

Інструктор з контраварійного кермування Олександр Катанцев каже, що "перевзувати" автомобіль потрібно вже зараз.

"Покришка - це посередник між нашою машиною та асфальтом. І якщо ця покришка не має певних властивостей, то вона не прокручується і не гальмує", - каже Олександр Катанцев.

Експерт пояснює, що якщо автомобіль розігнати на 55-60 кілометрів на годину, то під час гальмування зимова резина зупинить авто за 30 метрів, а літня - за 50.

"А на шляху можуть бути пішоходи, тварини", - пояснює Олександр Катанцев.

А ще під час холодів літня гума, стає жорсткою та зношується надто швидко.

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