Коли потрібно звертатись до фахівців через проблеми з ментальним здоров'ям: психіатр назвав ознаки

Психіатр Ігор Дубінін вважає, що до фахівців потрібно звернутись тоді, коли є порушення сну, адже це може свідчити про проблеми з ментальним здоров'ям.

Про це він сказав в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Знаєте, як я раніше говорив, ще до війни, до початку війни, до 14-го року, до 22-го року, це моя думка, я так вважаю, коли в людини порушується сон. Звичайно, ми всі можемо там ніч десь не поспати, різні бувають ситуації, людина не спить, не може заснути чи постійно прокидається. Друга ніч людина не спить. Це вже такий маленький-маленький дзвіночок. Третя ніч людина не спить. Вона не може заснути, вона хоче заснути, але вона не може заснути", - вважає психіатр.

Лікар зазначив, що українці уже не бояться звертатись за допомогою до психіатрів, а психіатрія стала доступнішою.

"Якщо в людини вже там декілька тижнів іде зниження настрою, є якісь думки, які, скажімо так, не притаманні їй раніше, якщо людина уникає якихось контактів, якщо в людини порушений сон, чи це гіперсомніє, чи інсомніє, тобто це вже певні ознаки якогось субдепресивного стану", - пояснив він.

Ігор Дубінін зазначив, що зараз в Україні сімейні лікарі можуть надавати фахову допомогу, якщо це незначні порушення ментального здоров'я, якщо все серйозніше - вона дають спрямування до фахівців.

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Нагадаємо, Ігор Дубінін пояснив, як війна вплинула на свідомість українців.

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