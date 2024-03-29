Коли прийде справжня весна: синоптики шокували прогнозом погоди на квітень

Майже чверть року позаду, а в Україні лише днями закінчилась прохолодна, часом дощова погода, хоча за календарем давно настала весна. Поки про неї нагадує лише довгий світловий день: сонце на небі перебуває вже більш ніж півдоби. Та є надія, що справжнє тепло не за горами, і нинішній квітень буде кращим, ніж торішній, коли довелося носити теплий одяг майже до травня.

Яка погода чекає нас у квітні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Справжня весна прийде швидко

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у квітні перевищить норму на 1-1,5 градуси, однак не скрізь. Поталанить з теплом жителям Одещини, Вінниччини і більшості західних областей. Швидше за все, що тепліше за норму буде на Закарпатті, Хмельниччині, Буковині та в Івано-Франківській області. А от північніші і ближчі до Карпат Львівська і Тернопільська матимуть середньостатистичні показники температури, як і решта областей України. Очевидно, що температурна норма у кожній області різна, а в середньому по країні це в нинішньому квітні 8-13 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла, тобто на 4-6 градусів тепліше, ніж у березні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у квітні становить 22 градуси морозу, у південній частині України - 5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури - 33 градуси тепла, на високогір’ї Карпат +22 градуси.

Якою буде погода в Україні у квітні / Фото: Unsplash

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, для квітня, на відміну від березня, характерне швидке наростання тепла.

"Вже за кілька діб температура вдень підвищиться до +22-24 градусів. Але це короткочасне потепління, потім дещо похолодає, хоча температурний фон залишиться вище норми. Середньомісячна температура у квітні, як правило, 7-11 градусів тепла, - зазначив Анатолій Прокопенко. – Квітень також характерний тим, що на всій території України починають гриміти грози. Під час прояснень імовірні нічні заморозки, це не дивина, мінусові температури вночі та вранці зафіксовано метеорологами не лише у квітні, а навіть після 20 травня".

Місячна кількість опадів прогнозується 30-52 мм, в Карпатах місцями 60-89 мм. Це в межах норми і приблизно на 20% менше, ніж випало у березні.

Погодні сайти: Без температурних рекордів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що квітень в Україні очікується теплим, заморозків не повинно бути, але й температурні максимуми перевищено не буде. "Першоквітневий жарт" у вигляді +25 градусів тепла і ясного неба вже за день-два зміниться на +12-15, а в більшості областей задощить.

Захід

Справжня весняна погода останніх днів березня з температурою +23-25 градусів, затримається у регіоні лише на день. Вже другого-третього квітня похолодає до +9-11, почнуться дощі, а у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях очікуються зливи з першими грозами. На Закарпатті, Хмельниччині і Буковині буде на кілька градусів тепліше, а опадів небагато. Погода покращиться з 5-6 квітня, температура повітря скрізь підвищиться до +14-18 градусів удень і до +6-10 вночі. Нове зниження температури на 3-4 градуси очікується з 19 по 24 квітня скрізь, крім Закарпаття, тут буде вдень +14-15. Надалі температура повільно повернеться до попередніх значень.

Дощів найбільше надокучатимуть закарпатцям, тернополянам та іванофранківцям, але і в інших областях середина місяця прогнозується досить похмурою і мокрою. Лише з 25 квітня опади поступово припиняться, вигляне сонце і можна буде вважати, що весна нарешті вступила в свої права.

Північ

У північних областях - це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – 1 квітня очікується сонячним, теплим і погожим, як і на заході країни. Надалі матимемо по факту "32-ге, 33-тє і так далі березня", бо похолодає до +12-13 градусів удень і до +3-5 вночі, а на Сумщині навіть до +1-2 градусів. На Волині, Рівненщині і Сумщині прогримлять перші грози з сильними дощами, у решті областей з неба лише трохи покапає. Тепло повернеться наприкінці першого тижня, опади припиняться, вдень на термометрах очікується +14-16 градусів. Нова хвиля похолодання з невеликими, а на Сумщині значними, дощами прийде в регіон 18-20 квітня і затримається до 23-24-го. Надалі небо проясниться, а сонце прогріє повітря до +15-17 градусів удень і до +7-8 вночі. Втім, місцями можливі незначні короткочасні дощі.

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – інтернет-синоптики не прогнозують ні "температурних гойдалок", ні сильних злив з грозами, як у західних та північних областях. Першого квітня – не вище +20 градусів, а надалі майже весь місяць температура триматиметься в межах +14-17 градусів. Лише Вінниччина відчує тривалий подих холодного повітря з півночі, яке понизить температуру до +12-13 градусів у період з 18 по 24 квітня. На Черкащині і Полтавщині найхолоднішим днем місяця може стати 4 квітня, коли температура ненадовго впаде до +9 вдень і до +5 вночі під впливом північного вітру.

Квітень у центрі країни виявиться досить сухим: можливі незначні опади у другій та третій декадах, які "лякатимуть" частенько, але, як кажуть, з великої хмари буде малий дощ. Винятком знову стане Вінницька область, яка розташована найзахідніше – тут помітно дощитиме кожні 7-10 днів, а 15-16 квітня обіцяють сильні зливи.

Схід

Схід країни – це Харківська, Донецька і Луганська області – матиме погоду приблизно таку, як і в центральному регіоні, тобто без значних коливань температури і з помірними опадами. Найпрохолодніше буде на Донеччині, де майже весь місяць триматиметься температура +14-16 градусів удень і +7-9 вночі. Найтепліше – на Луганщині, тут удень термометри покажуть +17-18 градусів, а в окремі дні навіть +20-21. Однак при проясненнях може бути вночі 5 градусів тепла і нижче.

Донецька область лідируватиме за кількістю днів без опадів – їх виявиться майже три тижні. Та навіть коли небо затягне хмарами, дощ тут очікуватиметься незначним. А от харків’янам парасольки будуть потрібні три тижні з чотирьох і найбільше – у другій половині квітня, коли дощитиме щодня.

Південь

Цьогорічна весна не балує теплом жителів півдня України - це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. Хоча зима у них закінчилась на початку лютого, однак тепла весна у березні так і не настала. Не видно буде її, за прогнозами інтернет-порталів, і у квітні. Найбільш не поталанить одеситам, адже +12-15 градусів удень до середини квітня - це явно не весна для регіону, розташованого майже за 700 км на південь від крайньої північної точки України. Надалі потеплішає, але ненабагато, навіть +20 удень не очікується. Втіхою можуть стати сонячні дні, майже без опадів, бо дощів у області випаде обмаль.

Трохи вищою має бути температура в інших областях. На Миколаївщині весь місяць триматиметься +17-20 градусів удень, в Херсонській і Запорізькій областях очікується 16-18 градусів тепла. На Кримському півострові буде на 1-2 градуси прохолодніше ніж на континентальній частині регіону.

Опадів також прогнозується небагато, за весь місяць – не більше тижня "мокрих" днів. Лише у Запорізькій області можливі значні дощі 9-10 та 26-28 квітня.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів дещо відрізняються: зокрема, наші фахівці обіцяють жителям Одещини теплу погоду, а інтернет-сайти – холодну.

Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.

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