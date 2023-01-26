Коли Росія може розпочати наступ і на якому напрямку: відповідь військового аналітика

На думку Ігоря Левченка, навряд чи ворожий наступ буде на півдні, і навряд чи це буде відкриття нового фронту.

На різних ділянках фронту зараз починаються якісь активні дії, частину з яких можна розцінювати як відволікання уваги. Оскільки російське командування, виходячи з військової науки, намагається заплутати військових ЗСУ, українську розвідку, і приховати напрям головного удару.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко.

"Якась, можливо, підготовка противником до наступу ведеться, з точки зору стратегічного планування. Тому що ми бачимо, що на різних ділянках фронту починаються якісь активні дії, які можна розцінювати як відволікання уваги, у тому числі. У даному випадку російське командування, виходячи з військової науки, воно намагається заплутати наших військових, нашу розвідку українську, і приховати, скажімо так, напрям головного удару", - зазначив експерт.

За словами Левченка, з великою долею ймовірності можна говорити, що ворожий наступ буде десь на Донецькому або Луганському напрямках.

"Навряд чи це буде на півдні, і навряд чи це буде відкриття нового фронту, тобто якийсь там широкомасштабний наступ з російської території на Харківщині чи десь у тому напрямку. Не кажучи вже про Білорусь і так далі", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, 25 січня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни готуються до потужного наступу на Україну. Це може статись вже через місяць-два.

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