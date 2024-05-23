Коли Росія може завдати масованого ракетного удару: Жданов назвав небезпечну дату

Росія щоночі атакує українські міста “шахедами” та накопичує ракети для чергової масованої атаки.

Коли ворог може вдарити по України знову та скільки ракет має, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коли Росія може завдати масованого удару

Третю добу поспіль російська армія тероризує українські міста “шахедами”. Втім, на думку Олега Жданова, атаки безпілотниками не є передвісниками масованого ракетного удару.

“Шахеди” летять кожну ніч. За окремими випадками, коли вони пропускають, або “шахеди” залітають у кількості від одного до п'яти. Вже третю добу поспіль по 20-25 — до 30 безпілотників залітає на нашу територію. Ми з ними намагаємося боротися. Так що “шахеди” я би не прив'язував до масованих ракетних обстрілів”, — каже військовий експерт.

Скільки ракет накопичила Росія

За його словами, масовані ракетні обстріли, ймовірно, будуть прив'язані до активізації воєнних дій на фронті.

“Те, що ми сьогодні обговорюємо, що можливий початок масованого наступу з боку російських військ — от тоді, я думаю, вони застосують певну кількість ракет. Вона у них коливається близько тисячі одиниць. Вони дві-три сотні вистрілюють, як це було на початку цього місяця, потім перерва місяць-два, щоб накопичити ракети. Ну або щоб співпали масовані ракетні удари з воєнними діями або ключовими датами. Дуже полюбляє Путін ці скрепи. Якщо буде активізація наступу, то цілком імовірно можемо чекати на ракетний удар”, — вважає Олег Жданов.

Ворог може завдати удару по Києву

Не можна виключати, що російська армія завдасть удару по столиці у День Києва — в неділю, 26 травня.

“Хоча Київ вони давно не обстрілювали. Вони знають, що тут дуже щільна система протиповітряної оборони. І в принципі тільки можуть нас поганяти по бомбосховищах. А пробити оборону Києва їм ще не вдавалося, слава Богу. Хоча, щоб спаплюжити свято, цілком імовірно може бути удар. Не масований, але може бути груповий ракетний. Декілька ракет в бік Києва. Або будемо бігати весь день по бомбосховищах через оголошення повітряної тривоги”, — каже Олег Жданов.

Російська армія сьогодні використовує повітряні тривоги як психологічний тиск на українське населення, зазначив військовий експерт.

Росія вдарила по Дніпру та Харкову

За словами Олега Жданова, ворог зараз “переключився” на прифронтові міста. Вдень 22 травня Росія завдала ударів по Дніпру та Харкову.

“Вони, скоріше за все, думають, що в цих містах накопичуються наші резерви. Тому намагається максимально наносити удари туди. Сьогодні для Росії головне — це утримати фронт. З одного боку, вони продовжують атакувати, а з іншого боку — там теж є розуміння того, що резерви не нескінченні. А коли наступальний потенціал закінчиться, то може статися так, що ми перейдемо в контрнаступ. Можливо не масштабний, у нас немає сьогодні сил та засобів, але точковий на окремих ділянках оперативних напрямків — цілком імовірно”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Чи може Росія атакувати “Калібрами”

Росія, ймовірно, втратила 19 травня останній надводний носій ракет "Калібр" у Криму — корабель Чорноморського флоту "Циклон". Про це повідомив керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

Втім, за словами Олега Жданова, це не означає, що ворог більше не може атакувати з моря. Росія ще має підводні човни, які теж можуть застосовувати “Калібри”.

“На цих підводних човнах до чотирьох ракет може перебувати. У них, наскільки я пам'ятаю, три підводні човни. Було чотири, один ми підбили. Тому остаточно сказати, що все, “Калібри” більше не летять, неможливо… Носії є, і цілком імовірно, що вони можуть їх застосовувати. Тим більше, що з підводними човнами у нас взагалі погана боротьба. Немає засобів розвідки, щоб їх виявити, з якого району вони будуть проводити пуски. І по-друге, у нас немає засобів, якими їх можна було б пошкодити чи атакувати”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко переконаний, що протягом півтора – два з половиною тижні російські окупанти завдаватимуть ракетних ударів з використанням авіаційної компоненти.

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