Коли Росія може завдати наступного масованого удару: Жданов назвав дати

Річниця повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року — це ще один привід, щоб завдати масованого ракетного удару по Україні. Однак, чим ближче буде дата голосування на президентських виборах у Росії, тим більша вірогідність того, що відбуватимуться атаки.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Знову ж таки підкріпляючи мою думку словами Путіна в інтерв’ю, що вони очікують від нас пропозицій до переговорів. Він сказав, що вони ніколи не відмовлялися і чекають на переговори з Україною. Але ми ж розуміємо, на яких умовах – фактично капітуляції. Путін підкреслив, що вони проводять “планомірну денацифікацію”, “демілітаризацію” України. Знищили, як Путін сказав, 90% зброї, яку надав Захід тощо”, — каже військовий експерт.

Олег Жданов вважає, що цього року річниця вторгнення відійде на другий план, як звичайна дата, яку Росія може використати як причину для завдавання ударів.

“Тут треба до виборів президента Росії, щоб не було негативу, щоб був лише позитив, лише перемоги і таке інше. Путін хоче показати своєму електорату і світовій спільноті, що, як він каже, “операція йде за планом”. І вони готові воювати стільки, скільки треба, поки не досягнуть власної мети”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, росіяни можуть готувати ще більш потужнішу ракетну атаку найближчим часом, все частіше використовують боєкомплект із Північної Кореї та загалом мають запас для атак.

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