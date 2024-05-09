Коли Росія може завдати наступного масованого удару по Україні: Жданов назвав дату

Росія може вдарити по Україні сьогодні, 9 травня, під час свого “побєдобєсія”. Але основна кількість ракетних ударів буде приурочена до моменту спроби російської армії почати літню наступальну кампанію.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“Я думаю, що вони 9 травня навряд чи пропустять. Найімовірніше, вони щось нам “пришлють”, – каже Олег Жданов.

За його словами, якщо брати за основу доповіді наших розвідників, то росіяни можуть накопичувати ракети.

“Зараз у них може бути запас ракет, як казав пан Скібіцький кілька тижнів тому, на три-чотири масовані удари. Рахуйте, що перший вони здійснили. Тож на два-три удари у них ще могли залишитися (ракети – ред.)”, – розповів військовий експерт.

Але основна кількість ракетних ударів, на думку Олега Жданова, буде приурочена до моменту спроби російської армії почати літню наступальну кампанію.

“Тож друга половина травня – початок червня, як казав Буданов у своєму інтерв'ю, вони спробують розпочати. І там їм потрібно буде комплексно завдавати уражень як з повітря по всій території України, так і на лінії фронту, на тих напрямках, які вони оберуть для головного удару”, – розповів військовий експерт.

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