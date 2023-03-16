Коли Росія влаштує нову ракетну атаку: астролог назвав терміни і міста

Наступний масований ракетний удар Росії по Україні станеться не раніше від квітня – такий прогноз зробив астролог Влад Росс.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Наступного удару такого масованого раніше за квітень я взагалі не бачу. До квітня навряд чи щось відбуватиметься", – віщує астролог.

Водночас він не виключив знищення Кримського мосту в березні і як наслідок ракетного удару на знак помсти з боку ворога.

"Єдине, що в 20-ті числа вони можуть бути такими напруженими. Може і голка Кощія впасти. Голка кощієва – це Кримський міст. Він спочатку може озвіріти і скерувати ракетні удари по Україні", – сказав Росс.

Він уточнив, що до квітня зберігатиметься така нервова ситуація, в якій РФ намагається тримати українців на сьогодні.

"Будуть злітати різного роду винищувачі, бомбардувальники. Щось їм скерувати на нас, пред’явити вже не буде стільки можливості, як це було при генералі Суровікіну", – віщує астроексперт.

Він також вказав, які міста опиняться під ракетною загрозою:

"Найнебезпечніші міста в нас залишаються такі як Запоріжжя, Миколаїв. Звісно ж буде важка ситуація з Харковом продовжуватися. Ну і звісно Дніпро – теж, і Дніпропетровська область – може бути така складна ситуація".

Однак Росс потішив прогнозом, що в майбутньому очікується "яскравий" український наступ.

Нагадаємо, відьма-некромантка, екстрасенска Марія Тиха прогнозує нові обстріли з боку РФ ще в березні. Вона назвала населені пункти, яким загрожує атака ворога.

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