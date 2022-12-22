Коли система Patriot запрацює в Україні: експерт назвав терміни постачання і навчання ЗСУ

Експерт розповів, коли система Patriot запрацює в Україні, зважаючи на те, що українські військові мають пройти навчання і техніка має бути доставлена до України.

Швидка доставка система Patriot від США до України триватиме до двох тижнів, а для навчання військових ЗСУ знадобиться приблизно місяць.

Про це у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан.

"Постачання, якщо воно буде йти з Америки, може бути до двох тижнів максимум, якщо перекидання техніки зробити у пришвидшеному режимі", - вважає експерт.

За його словами, навчання особового складу ЗСУ може тривати до місяця.

"Потрібно розуміти, що система Patriot – це система, яку американські військові повністю не передають в управління своїм партнерам. Там безперечно буде континент американських операторів, які також можуть у режимі реального часу навчати наш особовий склад. Все буде залежати від завдань", - сказав Світан.

Систем Patriot для України

У середу, 21 грудня, президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. Також Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу.

Раніше CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони повідомляло, що для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що ЗРК Patriot підвищують ефективність української протиповітряної оборони проти крилатих та балістичних ракет, а також авіації та гелікоптерів. Проти дронів їх не використовують.

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