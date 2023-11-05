“Коли спіймають на вулиці, запихнуть в бригаду, де менше людей”: командир українських штурмовиків звернувся до чоловіків

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий" звернувся до українських чоловіків. Він закликав їх самостійно обрати, де хочуть воювати, адже рано чи пізно війна торкнеться усіх.

“У тебе є право вибору: можеш обрати будь-яку бригаду. А коли тебе спіймають на вулиці, тебе запихнуть в ту бригаду, де менше всього людей. Ось так це працює. Тому поки є час, обирайте, де хочете воювати. Війна рано чи пізно торкнеться кожного”, — каже командир українських штурмовиків в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами “Малого”, його бригада єдина в Україні, де є поняття пререкрутингу. Це так званий тиждень штурмовика.

“Ти, цивільний, можеш прийти, тебе одягнуть, взують, покладуть у казармі спати і ти проведеш тиждень за розпорядком, як живе штурмовик. Із тренуваннями та вогневою, фізичною підготовкою, відповідними умовами, харчуванням. Далі ти для себе вирішиш — це твоє чи ні. Тебе ніхто не буде змушувати. Такий тижневий тест штурмовика”, — розповів військовий.

Він пояснив, що після цього цивільні подають заявку і потрапляють до бригади. У всіх є можливість обрати спеціальність: оператор БПЛА, артилерист, механік-водій чи штурмовик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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