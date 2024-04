Коли США нададуть допомогу Україні: гучна заява Зеленського сколихнула світ

Україні потрібна підтримка від США і якнайшвидше. Президент Володимир Зеленський вкотре висловився про американську допомогу. За його словами, без неї Україні доведеться відступати на фронті. Конгрес вже нібито на фінішній прямій і може буквально цього тижня виділити кошти, але є одне “але”.

Про що попередив Зеленський, як влада збирається повернути увагу американців до України і як президентські перегони в США підривають боєздатність ЗСУ? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Україні буде важко?

Без допомоги Україні “буде важко не те що перемогти, а встояти”. Таку неочікувано жорстку і пряму оцінку ситуації дав президент Володимир Зеленський. Зізнатися про таке президент дозволив собі амбассадорам благодійного проєкту United 24. Зеленський попросив їх донести цю думку до своїх прихильників у США, щоб ті знову звернули увагу на Україну.

Що мав на увазі Зеленський?

“Not to win, but even to stay”. Що мав на увазі Зеленський? ЗСУ будуть змушені відступати? Чи Україні взагалі буде важко встояти як державі? Про що йдеться? Найімовірніше, про ситуацію на фронті. Без американської допомоги ЗСУ через деякий час не зможуть не тільки звільняти українську землю від загарбників, але й тримати поточну лінію фронту. Саме про це Зеленський говорив під час своїх попередніх інтерв’ю минулого та позаминулого тижня, тож думаємо, що ситуація докорінно не змінилася.

Додають оливи у вогонь песимізму та побоювань і західні ЗМІ. “Видається, що у Зеленського є поганий і дуже поганий сценарій війни” — 6 квітня написали у Washington Post. 8 квітня у The Economist переконують, що Путін хоче перетворити Харків на “сіру зону”, або ж навіть захопити місто. Україна може залишитись без допомоги через Джонсона та Трампа! Але чи все так погано, як пишуть західні медійники?

Допомога потрібна, як “кисень”

Україні як кисень необхідна допомога від партнерів, особливо від США. І порівняння з киснем тут не випадкове, бо найбільший дефіцит на фронті — це артилерійські снаряди. Якою б не була міцна оборона, без підтримки артилерії її крок за кроком розіб’є ворожа. За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, подекуди ворог має шестиразову перевагу у кількості артснарядів.



“Досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи — керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Крім цього, ворог веде щільний артилерійський та мінометний вогонь. Ще кілька днів тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1”.

Наразі ЗСУ змушені компенсувати снарядний голод дронами. Фахівці порталу tochnyi.info презентували класне дослідження, де на кількох графіках порівняли, як часто і по чому Росія та Україна застосовують FPV-дрони. Так-от пік використання дронів в ЗСУ припав на січень 2024 року на Донеччину і потреби в малих “камікадзе” поступово зростають і далі по всьому фронту.

Є й інші цікаві деталі, зокрема які цілі обирає ворог, а які ЗСУ. Від листопада 2023 року ЗС РФ випереджають ЗСУ за кількістю FPV-дронів, які використали проти піхоти. За спостереженнями дослідників, основна ціль росіян — траншеї та бліндажі українців. У листопаді 2023-го за цим показником ЗС РФ випереджали ЗСУ, ви тільки уявіть, у 40 разів. Цей розрив поступово зменшується — ЗСУ все частіше дістають по укріпленнях ворога; Українці ж б’ють по техніці і перевага тут разюча — втричі.

Але дронами артилерію не заміниш і про це відверто кажуть військові. За зиму їх в армії побільшало, але змінити ситуацію докорінно вони не можуть.

“FPV-дрон несе меншу кількість вибухівки, і ми маємо доповнювати один одного. Оперативне командування, яке бачить картину бою, має мати під рукою всі засоби ураження, і мати об'єднаний вогневий вплив”, — сказав заступник командира батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБ Олесь Маляревич.

Без США не обійтися

Погоджуються з цим і військові експерти, повторюючи, що дрони та артилерія взагалі-то мають схожі, але все таки різні завдання і працюють ефективно, саме доповнюючи один одного. Тож без США тут не обійтися, зокрема тому що 2023 року саме Америка була одним з лідерів у цьому питанні, передавши Україні більш ніж два мільйони снарядів різних калібрів, пише видання Defense Express:

“Відносно артилерії — ще 56 одиниць 155-мм артсистем (загалом 198), до яких 2300 високоточних, 996 тисяч звичайних снарядів, а також 31 тисячу снарядів дистанційного мінування RAAM. Було передано 36 одиниць 105-мм гаубиць (загалом 72), до них 620 тисяч боєприпасів.

Постачались боєприпаси й до радянських артилерійських систем: 10 тисяч у калібрі 203-мм, 155 тисяч 152-мм, 40 тисяч 130-мм, 20 тисяч 122-мм та 10 тисяч боєприпасів до "Граду". У 2023 році від США були передані 17 120-мм мінометів, 112 - 81-мм, а також 48 60-мм, до них 255 тисяч мін”.

Чому допомога США така важлива?

Варто зазначити, що Німеччина, яка є другою країною за обсягами допомоги Україні і передала багато броньованої техніки і танків, точних цифр по снарядах не називає. Відома лише їхня приблизна кількість та найменування, але ця цифра явно менша.

68 000 снарядів калібру 155 мм

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II

20 872 снаряди калібру 155 мм димові/освітлювальні

155-мм високоточні керовані боєприпаси* (SMArt, VULCANO)

Коротше кажучи, без США тут ніяк, але законопроєкт про виділення Україні 60 мільярдів доларів, за який уже проголосували у Сенаті, досі навіть не винесли на голосування у Палаті представників. Не робить це вже одіозний для України персонаж — спікер Палати Майк Джонсон. Пояснюють це всі по-різному, але більшість звинувачує республіканця Джонсона саме у підігруванні Трампу, який за рік може вдруге стати президентом США, а отже “згадає доброту та поступливість” Джонсону. А сам Трамп, як відомо, нарешті “зняв маску” і зізнався, що легко би обміняв українські території на мир з РФ.



Дональд Трамп має план, як закінчити війну Росії в Україні, якщо він повернеться в Білий дім. Про це написала Washington Post, посилаючись на анонімні поінформовані джерела.

Знайомі з планом співрозмовники газети розповіли, що Трамп планує натиснути на Київ та змусити Україну відмовитися від частини своєї території, включаючи Крим і Донбас.

Зовнішньополітичні радники і стратеги, які підтримують Трампа, виступають проти подальшого розширення НАТО (по суті, проти вступу України в організацію) і вважають, що Вашингтону треба нівелювати загрози інтересам США з боку Китаю і запобігти подальшому зростанню залежності Росії від Китаю у військовій, промисловій та економічній сферах, пише Washington Post.

До речі, у Трампа ці чутки спростували.

Історичний шанс

Але повернемось до Конгресу. 9 квітня там виходять з канікул, а отже нарешті можуть винести допомогу на голосування. Сенаторка від республіканців Джоні Ернс, впевнена, що депутати впораються за найближчі тижні.



Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів — таку думку в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловила Джоні Ернст, сенаторка США від Республіканської партії під час візиту до Києва. Нині документ на розгляді у Палаті представників. Там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька правок.

“Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги”, — сказала вона.

США дадуть Україні кредит?

Про які правки йдеться — здогадатися легко. Частина республіканців, зокрема Джонсон, готові піти на виділення коштів Україна, але в кредит. Про це колись бурмотів і Трамп.

В США вважають, цей сценарій може стати оптимальним. Такого сценарію не виключає і Зеленський. В Офісі президента роблять ставку на швидкість та своєчасність, тож інші умови йдуть на другий план.



“Розглядається дуже багато варіантів. Один сенатор нещодавно був. І він каже: «А ти погодишся на кредитні гроші? Якщо гроші кредитні, або ти не отримаєш?» Я кажу: «А для чого ці вибори, якщо немає вибору?» Ми погодимося на будь-який варіант. Я вам скажу більше, якби ви запропонували Україні дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно все через рік, то ми сказали б — тільки сьогодні. Тут немає жодного вибору. Наш вибір — вижити та перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами”, — повідомив Зеленський.

Якщо і з “кредитом” не вийде, у Конгресі ще є кілька лазівок: петиції про внесення законопроєкту на голосування в обхід непоступливого Джонсона, або ж навіть його звільнення з посади. Як пишуть ЗМІ, обидва сценарії “на столі”, але на який підуть у Вашингтоні і чи допоможе це Україні швидко отримати необхідне, ніхто не знає.

Україні бракує ракет до ППО

Водночас Зеленський попередив, що Україні бракує ще й ракет до ППО. Росія посилила атаки на енергетику, готує нову мобілізацію та наступ на початок літа. Україна ж змушена “вибирати”, які об’єкти їй захищати, а які ні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де допомога від США?! Гучна заява Зеленського, яка сколихнула світ!

Читайте провідні новини дня: