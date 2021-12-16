Коли стартує програма, як отримати та де витратити кошти: все, що відомо про виплату за вакцинацію

Коли стартує програма, як отримати та де витратити кошти: все, що відомо про виплату за вакцинацію

Для всіх українців послуга стане доступною від 19 грудня.

Вже на цьому тижні вакциновані двома дозами українці зможуть отримати 1000 грн від держави. Ця програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, передбачає підтримку малого та середнього бізнесу, який постраждав під час пандемії коронавірусу.

Все, що відомо про програму "єПідтримка", розбирався ТСН.ua.

Як повідомляє Міністерство економіки, учасниками пілотного проєкту станом на 16 грудня стали 1,2 мільйона українців. Загалом на участь для виплати 1000 гривень записалися 3,2 мільйона громадян України. Для того, аби отримати виплату у цьому році, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня.

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Хто може отримати грошову допомогу

Повнолітні громадяни України. Хто отримав дві дози вакцини (повний курс). Мають "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія" Оформив спеціальну банківську картку "єПідтримка".

Хто не може отримати 1000 гривень

Іноземні громадяни. Хто не отримав дві дози вакцини. Якщо вакцинувалися за кордоном. Особи, молодші 18 років. Особи, які мають у "Дії" жовтий ковід-сертифікат.

Коли стартує

Державна програма "єПідтримка" стартує вже у цю неділю, 19 грудня. Кошти на картки українців надійдуть впродовж 10 днів після старту програми.

Як це працює

Кожен бізнес має свій МСС-код, він видається банком й вказує на категорію, в якій надаються послуги. Тому розрахуватись можна лише за певну категорію товарів.

Оплата не пройде, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.

Для участі у програмі потрібна спеціальна картка, яку можна оформити в одному з банків-партнерів.

Ця картка буде одразу запрограмована на витрати лише в тих категоріях бізнесів, які найбільше постраждали від карантину, тому тисяча зарахується тільки на неї.

Як оформити картку "єПідтримка"

Отримати картку можна як онлайн, так офлайн. Якщо хочете оформити онлайн, завантажте застосунок банку, через яких бажаєте отримати 1000 гривень, та оформіть картку "єПідтримка"

Якщо - офлайн, зайдіть до фізичного відділення та попросіть оформити картку "єПідтримка".

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Скільки коштує банківська картка

Віртуальна карта для виплати коштів за вакцинацію є безкоштовна.

Протягом якого часу можна подати заявку

На отримання 1000 гривень заявку можна подати до кінця терміну дії програми, тобто до 18 грудня 2022 року.

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Банки-партнери

Аби отримати обіцяні кошти, вам потрібно бути клієнтом одного з банків-партнерів або бути готовим відкрити в них новий рахунок. Банками партнерами у межах державної програми є:

А-банк,

Альфа-банк,

Монобанк,

Приватбанк,

Укргазбанк.

Найближчим часом перелік банків поповниться. Зауважують, якщо ви захотіли змінити банк, то це можна зробити до моменту надсилання заяви. Після подання заяви змінити банк неможливо. Також після успішного надсилання заяви ви не зможете відкликати назад.

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За скільки часу потрібно використати кошти

На витрату 1000 грн є 4 місяці з моменту їх зарахування на картку. Невитрачені кошти після вказаного періоду повернуться до державного бюджету.

Куди можна витратити кошти

Залізничні квитки в межах України

Авіаквитки в межах України

Кінотеатри

Театри

Музеї

Виставкові

центри

Концерти

Спортзали

Книжкові магазини

Нагадаємо, ця послуга уже стала доступна для клієнтів "Монобанку". Від четверга, 16 грудня, COVID-вакциновані українці, які подали заявки на тестування виплат у "Дії", почали отримувати "тисячу за вакцинацію".

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